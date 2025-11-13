Andrea Pisani, ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast 'Passa dal BSMT', ha rotto il silenzio sulla fine della sua relazione con Beatrice Arnera. Il comico ha raccontato il momento difficile che sta attraversando dopo la separazione dall'attrice.

Lo scorso agosto la coppia aveva annunciato una crisi, scegliendo di prendersi del tempo lontani l'uno dall'altra. Fino a quando i due hanno deciso di intraprendere ufficialmente strade diverse: “La nostra storia, la relazione ha smesso di andare bene, purtroppo non ne fai mai un discorso di pressione sociale, ma quella c’è comunque, quando una cosa è privata è privata, ma quando l’hai resa pubblica devi sottostare anche a quella narrazione lì”, ha spiegato il comico.

I due si erano conosciuti nel 2021 e avevano costruito una relazione solida, rafforzata dalla nascita della loro figlia. "È un momento di transizione emotiva, è molto difficile parlarne", ha spiegato Pisani. “A me cambia la vita da un momento all’altro. Le motivazioni che mi vengono date non è che mi portano a dire chiudiamo qua. Noi abbiamo avuto una figlia voluta e stravolta, abbiamo superato gravidanze interrotte. I nostri lavori non sono semplici, abbiamo vissuto un periodo difficile, sono responsabile di questa crisi, per me serviva lottare un po’ di più, lei dirà qualche altra cosa”.

Poi, dopo la separazione sono spuntate le foto di Arianna insieme a Raoul Bova, collega di set della fiction 'Buongiorno Mamma': “Quella cosa mi ha fatto stare molto male, decido di non dire niente, loro non fanno comunicazioni. Poi ne esce un'altra, poi un'altra”, ha detto Pisani che ha ammesso: “Ne abbiamo parlato ma non c’è una grande comunicazione tra noi in questo momento. Ci atteniamo al bene della bambina. Ma quella cosa mi fa stare veramente male”.