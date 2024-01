Ancora un viaggio da incubo sul treno di rientro da Cagliari: racconto e denuncia

Cagliari

Tanti passeggeri e carrozze insufficienti. Bus sostitutivo per Oristano

Ancora disagi per i viaggiatori di Trenitalia. Dopo i gravi disservizi registrati il 10 dicembre scorso sulla tratta Cagliari Olbia, con passeggeri costretti a viaggiare stipati in poche carrozze, la situazione si è ripetuta stasera, ancora sul treno Cagliari – Olbia.

“Alla stazione di Cagliari”, racconta Elisabetta Sanna, uno dei passeggeri, assessore comunale di Samugheo, “si sono presentati in tantissime e tantissimi alle 18.20 per prendere il treno per Olbia. La maggior parte giovanissimi di rientro dal concerto di Mengoni. Una situazione che doveva essere dunque prevedibile e annunciata da tempo. Eppure Trenitalia si è fatta trovare impreparata. In stazione è arrivato infatti un treno con poche carrozze, troppo poche per contenere tutti. Risultato carrozze affollate con passeggeri in piedi. Alla partenza è stata chiesta comprensione ai passeggeri, ai quali è stata proposta l’alternativa bus per Oristano da prendere sulla via Roma”.

“Alcuni passeggeri sono scesi”, racconta ancora Elisabetta Sanna. “I passeggeri si sono lamentati col personale di bordo in maniera molto educata: era una situazione prevedibile visto il concerto di Mengoni, come mai non sono state predisposte altre carrozze?“.

“Mi sono rifiutata stavolta di scendere e prendere il bus, perché la stessa situazione mi è capitata anche per il 1° maggio, per S. Efisio. Un’altra volta il treno era stato prenotato da una scolaresca, anche questo ha comportato disagi e le maestre si sono dovute sedere con i bambini”.

“A parte i disagi comprensibili, per i quali il personale di bordo ha più volte chiesto scusa”, racconta ancora Elisabetta Sanna, “c’è stato anche chi si è sentito male. Il treno nel suo percorso ha anche accumulato ritardi”.

“Alla fine bastava semplicemente qualche carrozza in più. A tutto questo si aggiunge la patologica lentezza della rete ferroviaria sarda, che ancora nel 2024 ti permette di arrivare da Cagliari a Sassari dalle 3 alle 4 ore.”

“Chiaramente quella di oggi è una situazione straordinaria, ma è sintomo dello stato in cui versa la nostra rete ferroviaria, vissuto soprattutto da chi come me viaggia spesso per lavoro servendosi del treno”, conclude Elisabetta Sanna. “Penso che migliorare la rete ferroviaria sarebbe un ottimo incentivo per stare in Sardegna, contribuendo a mitigare lo spopolamento”.

Nei giorni scorsi l’assessore regionale ai trasporti Antonio Moro aveva duramente richiamato Trenitalia per i gravi disservizi registratasi appunto lo scorso 10 dicembre. Purtroppo la situazione si è ripetuta.

Lunedì, 1° gennaio 2024