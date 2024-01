Su Gazetinu, martis 2 de ghennàrgiu de su 2024

Sa mesa de is Sardos pro is festas de Paschighedda – Fragos bellos de domo, sonu de pratos e unu muntone de augùrios a tassa artziada: Paschighedda est giai passada dae una chida, si podet duncas fàghere una resonada in contu de is produsimentos chi is Sardos ant prefertu in custas dies de festa. Una prima relata in contu de custu dd’ant fata is de sa Coldiretti Sardigna, cun datos regortos dae unu campione de unos 200 intervistados e chi pertocant is festas dae su 24 a su 26 de nadale.

Su re ocannu, de seguru, est istadu s’angione de Sardigna Igp: arrustu o a cassola, nd’ant papadu agiomai 8 sardos de 10. Sighint su porcheddu arrustu e s’iscartzofa, papada a sa sola o pro acumpangiare àteros màndigos.

In su de bator postos ddoe est su pische; sa càmbara, siat arrustu siat a cassola; sa pasta frisca, chi at conchistadu 30 intervistados ònnia 100, siat fata a frègula o a culurgiones.

Ma medas ant papadu fintzas casu de berbeghe e salumes sardos, prus che totu sartitzu, presutu cruu e gràndula. Ma is famìllias ant seberadu fintzas màndigos de mare, cun antipastos cuncordados cun purpu.

E non podiat mancare sa birdura, comente a su fenugru, sa pastinaga e s’arreiga; sa fruta de istajone, cumentzende dae s’aràngiu. In crèschida is còmporas de butàriga, de pulenta, de càuli e de ànanas.

In is dies de festa intra de su 24 e su 26 de nadale, una famìllia de bator persones at ispèndidu in mèdia 40 èuros onniunu, cun puntas fintzas de 220 èuros. E si cunfirmat s’avesu de is Sardos a nche passare sa Note de chena in famìllia.

“Custa chirca cunfirmat su chi nde essiat a campu giai in antis de Paschighedda e nde faghet essire a pìgiu sa punna de is Sardos a non si nche istesiare dae su connotu de is màndigos e de is produsimentos de su territòriu, tzertificados dae sa filera curtza e dae sa tratziabilidade, chi cheret nàrrere a comporare produsimentos de calidade arta”, at naradu Battista Cualbu, presidente de Coldiretti Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.