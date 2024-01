Prende fuoco una casa abitata da cinque persone: terzo incendio in 24 ore

Siamanna

Intervento dei vigili del fuoco

Paura questa sera a Siamanna per un incendio sviluppatosi in una casa della centralissima via Sardegna.

Per cause da accertare le fiamme si sono propagate nell’abitazione della famiglia Russu. Marito, moglie e tre figli hanno lanciato l’allarme e sono usciti all’esterno dell’edificio in fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano.

La squadra del 115 ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione.

Non ci sono feriti.

Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio e si sta facendo una prima valutazione dei danni, che sono ingenti.

L’episodio di Siamanna segue quelli analoghi verificatisi nelle ultime 24 ore in altre due abitazioni, rispettivamente di Nuoro e Macomer.