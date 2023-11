Ancora nuvoloni e pioggia in provincia di Oristano, per finire questa settimana e cominciare la prossima

Oristano

Previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale

Il maltempo non molla la presa nel fine settimana, e oltre. Oggi e domani il cielo sulla Sardegna sarà prevalentemente nuvoloso, con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, secondo le previsioni del servizio Arpas regionale.

A Oristano oggi la pioggia dovrebbe arrivare in serata. In città per la giornata di domani, domenica 5 novembre, le temperature previste dal portale specializzato IlMeteo.it vanno dai 18 ai 22°C. Sull’Oristanese soffieranno venti da sud-ovest e da ovest.

Lunedì 6 novembre a farla da padrone saranno ancora le nuvole. Per la seconda parte della giornata non si escludono isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore occidentale.

Le temperature minime saranno in diminuzione e le massime stazionarie. Martedì, invece, tendenza a una lieve diminuzione in entrambi i valori.

Sabato, 4 novembre 2023