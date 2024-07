Ancora fiamme a Usellus, cresce l'allarme per il grosso incendio

Dopo una notte di intensa attività per monitorare i focolai attivi, il Corpo Forestale ha intensificato gli sforzi per contenere l’incendio che ha devastato la località di Fonte Piraferta a Usellus. L’incendio, divampato ieri, ha richiesto un intervento urgente per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. Fin dalle prime ore di questa mattina, il Corpo Forestale ha richiesto l’intervento di due Canadair (CAN8 e CAN16) per affrontare le riaccensioni perimetrali che minacciano di espandere l’area già percorsa dal fuoco. La richiesta è stata avanzata dal direttore delle operazioni di spegnimento della pattuglia del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Villaurbana. In aggiunta ai Canadair, è stato richiesto l’impiego di un Super Puma, elicottero pesante di stanza a Fenosu, e di un elicottero leggero proveniente dalla base CFVA di Bosa Santa Maria. Questi mezzi sono stati mobilitati per potenziare le operazioni di spegnimento e limitare la diffusione delle fiamme. Soprattutto ora in vista di un previsto rinforzo del vento di maestrale, che potrebbe intensificare la situazione nelle

