Rinvio a giudizio, la donna e il marito respingono le accuse

Accusati di appropriazione indebita e autoriciclaggio, due ex amministratori di alcuni immobili dell’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi andranno a processo il prossimo settembre. Si tratta di una donna, S.S., 54 anni di Simaxis, e del marito, P.O., 52 anni di Olbia.

I due sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Tempio Pausania Marco Contu.

Secondo la Procura, anche sulla base della denuncia di Gianluca Vacchi e di quanto sarebbe emerso dalla indagini della guardia di finanza di Olbia, la coppia – tra il 2015 e il 2020 – si sarebbe appropriata di circa 911.000 euro, effettuando trasferimenti bancari dai conti dell’imprenditore.

Gli ex amministratori, come riferisce l’Ansa, hanno però sempre respinto le accuse, sostenendo che in realtà le operazioni bancarie servissero a coprire le spese dello stesso Vacchi. A difenderli sono i legali Domenico Putzolu e Maria Caterina Pisano.

L’influencer, rappresentato in aula dall’avvocato Gino Bottiglioni, si è costituito parte civile.

