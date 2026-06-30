Un importante passo avanti nella cura della malattia di Alzheimer al Policlinico Duilio Casula.
Nel Day Hospital di Neurologia, diretta dalla
professoressa Monica Puligheddu, è stata effettuata la prima
infusione in Sardegna del Donanemab, anticorpo monoclonale
innovativo che rallenta il declino cognitivo. La terapia è stata
somministrata dall'équipe del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze
(CDCD), coordinata dal dottor Gianluca Floris e dalla dottoressa
Laura Fadda. Il trattamento è stato possibile grazie al percorso
diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) aziendale, che
coinvolge un team multidisciplinare di Neurologia, Radiologia,
Laboratorio Analisi e Farmacia ospedaliera.
Negli ultimi anni, dice la professoressa Monica
Puligheddu, "sono stati approvati due nuovi farmaci per la malattia
di Alzheimer, il Donanemab e il Lecanemab, in vari Paesi del mondo
e nel 2025 anche dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Si
tratta di anticorpi monoclonali che agiscono su un frammento
proteico noto come amiloide, che si deposita a livello cerebrale
nelle prime fasi della malattia. Questi due farmaci rappresentano
la prima terapia approvata in grado di agire sui meccanismi
patogenetici della malattia, rallentando il declino cognitivo, pur
non arrestando definitivamente la progressione della
patologia".
Il Donanemab e il Lecanemab, dice il neurologo
Gianluca Floris, referente del CDCD del Policlinico Duilio Casula,
"possono essere somministrati solo nelle forme iniziali della
malattia e dopo una diagnostica di precisione, basata su tecniche
di laboratorio e di imaging avanzate, con opportuni criteri di
selezione dei pazienti e solo in ambito ospedaliero, con controlli
periodici. Per questo motivo è fondamentale l'approccio
multidisciplinare. Il percorso dell'Aou di Cagliari, infatti,
garantisce ai pazienti un iter diagnostico e terapeutico altamente
specialistico e in condizioni di massima sicurezza, a conferma
della complessità della malattia di Alzheimer e dell'elevato
livello assistenziale richiesto".
Il Donanemab, continua il dottor...