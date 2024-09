Allerta meteo per temporali in provincia di Oristano

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta meteo per il rischio idrogeologico a causa di temporali, valido anche per la provincia di Oristano. L’allerta, con codice giallo che indica una criticità ordinaria, sarà in vigore oggi dalle 14 alle 17:59 e interesserà diverse aree dell’isola, tra cui Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. Le autorità avvertono che potrebbero verificarsi temporali di forte intensità, con potenziali rischi per la popolazione e il territorio. In queste condizioni, la Protezione Civile consiglia vivamente ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni, specialmente a coloro che vivono in locali seminterrati o al piano terra, i quali dovrebbero salire ai piani superiori per evitare i rischi legati a possibili allagamenti. È inoltre raccomandato di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza, e di mantenersi informati sull’evoluzione della situazione meteorologica e sulle misure precauzionali da adottare, seguendo le indicazioni delle strutture territoriali competenti. In aggiunta, si sottolinea l’importanza di evitare di attraversare torrenti in piena,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie