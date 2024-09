Oristano, i medici in pensione potranno lavorare negli Ascot

Anche i medici in pensione potranno d’ora in poi lavorare negli Ascot (ambulatori straordinari di comunità territoriali) della Asl 5 di Oristano. Grazie alla legge regionale numero 12 del 20 agosto 2024, che ha accolto le richieste arrivate sia dall’Azienda sanitaria sia dagli amministratori locali, i medici in quiescenza che aderiscono ai progetti aziendali di assistenza primaria potranno essere dotati dei ricettari, strumenti essenziali per la prescrizione ai pazienti di visite specialistiche, esami diagnostici e farmaci sino al 31 dicembre 2024. “Questa importante novità permetterà, di fatto, di reclutare i medici in pensione disponibili ad aderire al progetto pilota degli Ascot, ma che, non potendo utilizzare il ricettario, erano finora impossibilitati ad effettuare prescrizioni – chiarisce il direttore generale della Asl 5 di Oristano Angelo Serusi -. In questo modo potremo ampliare il numero di professionisti da impiegare nel territorio per garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini privi di medico di famiglia, rinforzando in particolare le aree geografiche in maggiore sofferenza”. Per questo, la direzione socio-sanitaria

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie