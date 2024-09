Bosa, addio a Gianni Frau: aveva 59 anni

La città di Bosa si stringe nel dolore per la scomparsa di Gianni Frau, venuto a mancare ieri a Olbia all’età di 59 anni. La notizia ha scosso profondamente il paese, dove Gianni era benvoluto da tutti. Nato il 21 gennaio 1965 a Bosa, aveva trascorso diversi anni della sua vita a Olbia, dove lavorava come barista, portando sempre con sé l’affetto e il legame con la sua terra d’origine. Gianni lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi l’ha conosciuto. Ne danno il triste annuncio la figlia Letizia, la sorella, i fratelli, la compagna, i nipoti e i parenti tutti, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di cordoglio e sostegno da parte della comunità. I funerali si terranno domani, alle ore 16:30, nella chiesa della Madonna del Carmelo a Bosa. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera, in cui la città potrà rendere omaggio a un uomo che ha saputo farsi apprezzare per la sua gentilezza e disponibilità. Bosa, nel suo abbraccio

