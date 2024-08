Allerta meteo, in arrivo forti temporali anche a Oristano

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo entrato in vigore dalle ore 14 del 28 agosto e che si protrarrà fino alle 23:59 del 29 agosto anche in provincia di Oristano. La comunicazione prevede una serie di allarmi differenziati per rischio idrogeologico e per temporali. Il livello di criticità è variabile a seconda delle aree geografiche interessate. In particolare, le zone dell’Iglesiente, del Campidano, del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura sono state classificate con un codice giallo, che indica una criticità ordinaria per rischio idrogeologico. Questo livello di allerta segnala la possibilità di fenomeni meteorologici che, pur non essendo di estrema gravità, potrebbero causare disagi locali, soprattutto in presenza di terreni già saturi d’acqua o in prossimità di corsi d’acqua minori. Tuttavia, la situazione si fa più preoccupante nelle aree di Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. In queste zone è stato assegnato un codice arancione per rischio idrogeologico, accompagnato da un codice giallo per rischio idrogeologico legato ai temporali. Il codice arancione indica una criticità

