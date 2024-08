Oristano, un'area pedonale per l'accesso all'istituto tecnico Mossa

Il Comando della Polizia locale di Oristano con un’ordinanza ha disposto la modifica della circolazione stradale e l’istituzione di area pedonale per l’accesso all’Istituto Tecnico Mossa a partire dal 30 agosto. Le modifiche sono state decise sulla base della richiesta di messa in sicurezza degli accessi all’Istituto scolastico Lorenzo Mossa da parte della Provincia di Oristano. Ciò per rendere pedonale il tratto di via Enrico Carboni che conduce all’ingresso dell’Istituto scolastico. In particolare, l’ordinanza stabilisce, sino a fine esigenze, una nuova disciplina della circolazione nella via Enrico Carboni dal civico 8 (dall’ingresso carrabile interno della Provincia di Oristano) sino all’ingresso della circonvallazione ovest. Viene interdetta la circolazione stradale a tutte le categorie dei veicoli. È istituito il divieto di sosta su ambo i lati, con rimozione dei veicoli in sosta vietata per tutte le categorie, e istituita un’area pedonale. Saranno posate 2 barriere New Jersey in cemento sulla via Enrico Carboni, fronte ingresso carrabile interno della Provincia di Oristano (al civico 8). Successivamente 3 barriere

