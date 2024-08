Allarme lingua blu in provincia di Oristano, centinaia di contagi

Due i focolai da sierotipo 3 e numerosi altri casi sospetti in almeno 64 allevamenti. Ben 51 i capi finora deceduti. Il virus della lingua blu è ritornato a circolare anche nelle greggi dell’oristanese. Il Servizio di Sanità Animale della Asl 5, diretta dal dottor Enrico Vacca, ha già disposto un provvedimento sanitario per ridurre il rischio di un ulteriore diffusione della blue tongue nelle zone non ancora interessate dalla circolazione virale attraverso il controllo delle movimentazioni di animali di specie sensibili alla malattia. Il laboratorio nazionale di riferimento presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ha già evidenziato la presenza di due focolai di lingua blu da sierotipo 3 (BTV3) in due allevamenti di Narbolia e San Vero Milis. Si attende invece la conferma per numerosi altri casi sospetti, dovuti presumibilmente sempre allo stesso sierotipo 3 in altri 64 allevamenti dell’oristanese. Al momento sono 44 i comuni della Provincia, su un totale di 88, dove è stata riscontrata la circolazione del virus BTV3: Abbasanta, Arborea, Baratili San

