Oristano

Presentazione dei candidati col leader dei Verdi Angelo Bonelli

Contenuti e prospettive al centro del progetto di Alleanza Verdi – Sinistra, che sostiene la candidata del campo largo Alessandra Todde, sono stati presentati questa sera a Oristano, in vista della elezioni regionali in programma domenica prossima in Sardegna. Insieme ai sei candidati della circoscrizione di Oristano, anche il deputato e co-portavoce del partito, Angelo Bonelli.

“Siamo contenti di averlo qui con noi, per dare il suo in bocca al lupo ai candidati”, ha detto Francesca Citroni, portavoce di Europa Verde, introducendo la presentazione dei candidati.

Ha parlato di una sfida per la quale ha ringraziato coloro che l’hanno accettata il consigliere regionale uscente e candidato Diego Loi, sindaco di Santu Lussurgiu e presidente dell’Unione dei Comuni del Montiferru e dell’Alto Campidano.

“Abbiamo scommesso in un progetto nuovo a livello regionale”, ha detto. “Stiamo rappresentando il territorio provinciale e portando il nostro contributo”.

“Noi siamo il nostro territorio”, ha fatto seguito Maria Sebastiana Moro, medico, sindaca di Tramatza e vicepresidente in seno all’Unione dei comuni. “Crediamo molto nel rispetto dell’etica e nei principi di cittadinanza”.

Tra le priorità enunciate, la sanità e la scuola: “Questi sono i miei mantra. Abbiamo bisogno di avere servizi e la sanità i uno tra i capisaldi, seguita dall’istruzione”.

“I problemi sono tantissimi”, ha detto Serafino Pischedda, funzionario pubblico, sindaco di Fordongianus dal 2010 e in amministrazione comunale dal 2000, sempre in maggioranza. “Siamo isolani e sempre più isolati e la colpa non può essere sempre degli altri, la realtà è che dobbiamo darci da fare”.

“Diego Loi ci ha ringraziati per aver accettato la sfida, ma io credo che questa strada fosse necessario accettarla perché con questa giunta siamo in emergenza. Alessandra Todde ha un programma importante che può dare una svolta alla Sardegna. Speriamo il 26 febbraio di poter festeggiare”.

“Abbiamo la possibilità di vincere”, ha detto anche il candidato Francesco Federico, al suo quarto mandato come consigliere comunale di minoranza a Oristano, con un trascorso nel Pd fino al 2017 e attualmente indipendente.

Tra i temi importanti presentati: la sanità “che è un diritto di tutti noi e la destra ha distrutto”, l’istruzione “come investimento”, ma anche i trasporti e l’energia.

“Non vorrei che i sardi cadessero nel tranello che basta cambiare candidato per far tornare tutto candido”, ha detto ancora Federico. Un tema ripreso sul finale da Bonelli.

Il deputato e co-portavoce del partito ha sostenuto che chi ha amministrato la Sardegna “non ha avuto la capacità di affrontare questioni che andavano affrontate”, tra le prime “mobilità e un turismo che rilanci le aree interne”.

“Per bloccare lo spopolamento”, ha detto ancora Bonelli, “bisogna riportare i servizi fondamentali. Il metro non può essere l’economicità”.

“L’ossatura del Paese passa per i piccoli comuni”, ha sostenuto Angelo Bonelli. “È una violenza concentrare tutti nelle aree urbane. In questo modo viene meno anche la cura del territorio nelle aree spopolate. Chi lo popola diventa il guardiano del territorio”.

Il deputato di Alleanza Verdi- Sinistra ha definito fondamentali le aree interne del Paese: “Se non gestite creano una frattura tra due Italie e non possiamo permetterlo. Dobbiamo rompere il paradigma che punta all’economicità”.

Bonelli ha anche contestato la politica energetica della destra: “è inaccettabile che i sardi paghino il 108% in più del resto d’Italia, producendo più di quanto ha bisogno. Non è giusto”.

A chiudere la lista due candidate questa sera assenti: Vitalia Zucca, originaria di Villaurbana, digital project manager che si occupa di progetto digitali e digitalizzazione per enti e aziende, e Giusi Steri, originaria di Gonnosnò, laureata in scienze politiche più master Ailun sul turismo internazionale che si occupa di turismo, gestendo diverse attività principalmente a Olbia e in Costa Smeralda.