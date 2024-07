Allarme a Bosa per l'incendio di una casa, salvato un cane

Un incendio è scoppiato in una casa di Bosa, provocando momenti di apprensione tra i residenti. Le fiamme, che sono divampate intorno alle 8:30 di stamane, sono state notate dai vicini, i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incendio sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Cuglieri e Macomer, allertate dal Comando provinciale di Oristano. Grazie alla loro rapidità e professionalità, gli operatori del 115 sono riusciti a circoscrivere il rogo ad un solo ambiente dell’abitazione, impedendo così che le fiamme si propagassero al piano superiore e alle case vicine. L’intervento ha evitato quello che poteva trasformarsi in un disastro ben più grave. Durante le operazioni di spegnimento, è stato tratto in salvo un cane di grossa taglia, che, impaurito dal fuoco, si era rifugiato sul balcone del piano superiore. Il salvataggio dell’animale è stato accolto con sollievo e commozione dai presenti, sottolineando ancora una volta l’importanza del lavoro svolto dai vigili del fuoco non solo nella protezione delle vite umane,

