Visite al Consultorio per i bambini senza pediatra in 7 comuni nel distretto di Ales-Terralba

Mogoro

Un servizio per le famiglie di Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris

Sarà il pediatra del Consultorio familiare del distretto Ales-Terralba a seguire i piccoli pazienti di Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris rimasti senza assistenza. Andato deserto il bando per la sostituzione della dottoressa Miriam Concas, è stata trovata questa soluzione – almeno temporaneamente – per bambini che non hanno il pediatra.

Lo hanno comunicato la direzione generale della Asl 5, la direzione del distretto di Ales-Terralba e l’ufficio integrazione ospedale-territorio. Non trattandosi di pediatra di libera scelta, non sarà necessario recarsi presso gli uffici della Asl per l’iscrizione dei piccoli pazienti.

Le famiglie potranno recarsi presso il poliambulatorio di Mogoro a partire dal 2 gennaio, tutti i martedì e giovedì mattina dalle 8,30 alle 11 per le visite sull’accrescimento (con prenotazione); dalle 11,30 alle 13,30 le visite per patologia, senza appuntamento e secondo l’ordine d’arrivo.

Per le prenotazioni è a disposizione il numero 0783.9111521.

Venerdì, 22 dicembre 2023