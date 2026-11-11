Alghero si accende per l'inverno, 18 storie di luce nel centro storico - Notizie

Sette luoghi del centro storico, 18 episodi e un tema diverso ogni settimana. Da dicembre e sino a marzo 2027 la città ospiterà "Alghero Immersive Experience - La Nit de l'Alguer", il progetto di videomapping e installazioni multimediali promosso dalla Fondazione Alghero con il Comune per animare la città nei i mesi invernali.La prima stagione, intitolata "La stagione della Luce", coinvolgerà Lo Quarter, piazza Ginnasio, il Teatro Civico, piazza Civica, Porta a Mare con l'Arco Benvenuto, le mura esterne del Forte della Maddalena e il Palazzo comunale. Gli allestimenti saranno temporanei e non invasivi, senza interventi sulle strutture architettoniche.Il progetto è stato presentato oggi al Quarter dal presidente della Fondazione Graziano Porcu, alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto e delle assessore alla Cultura, Raffaella Sanna, e al Turismo Ornella Piras. Al centro della proposta c'è una programmazione in continuo rinnovamento: i contenuti cambieranno ogni settimana e saranno svelati progressivamente, per invitare cittadini e visitatori a tornare nel centro storico.Dicembre sarà scandito da un appuntamento quotidiano. Tra le novità è previsto anche un personaggio originale, ispirato al simbolo della città, protagonista di un racconto a episodi pensato soprattutto per famiglie e giovani."Alghero, in questo progetto, va vista prima che raccontata", ha dichiarato Porcu, indicando nelle tecnologie un nuovo strumento di valorizzazione del patrimonio. Cacciotto ha richiamato il valore identitario di piazze, mura ed edifici storici, mentre Sanna ha sottolineato l'importanza dei nuovi linguaggi per avvicinare le giovani generazioni alla cultura.Per Piras l'iniziativa offre nuove motivazioni di visita in inverno, nel segno della destagionalizzazione. Il calendario e i dettagli dei singoli episodi saranno comunicati nelle prossime settimane. L'obiettivo è ampliare l'offerta culturale oltre la stagione estiva....

Leggi tutto su Ansa Sardegna