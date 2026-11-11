(Adnkronos) - Colpo di scena questa mattina alla corte d'Assise di Como, dove era in corso il processo al 35enne Daniele Re, accusato di aver ucciso nel febbraio 2025 la compagna Ramona Rinaldi, trovata poi impiccata nel bagno della casa in cui la coppia viveva a Veniano.

Al termine dell'esame di periti e consulenti psichiatrici e prima che iniziasse quello dell'imputato, Re - che da quando nel luglio dello scorso anno è stato arrestato si è sempre dichiarato innocente - ha voluto rendere dichiarazioni spontanee. "Chiedo scusa a tutti, sono stato io. Sono andato a dormire a mezzanotte, mi sono svegliato, sono andato in cucina, l'ho incontrata, l'ho abbracciata, mi sono messo a piangere e l'ho stretta forte, forte, forte. Poi lei era morta", ha raccontato, spiazzando tutti i presenti.

"Nessuno se lo aspettava, neanche io. Sono rimasta sotto choc e sono scoppiata a piangere. C'era tanta sofferenza in quell'aula, è emerso il suo dolore in maniera incredibile", dice all'Adnkronos il difensore, Alessandra Angelelli. Venerdì andrà nel carcere di San Vittore a incontrare di nuovo Re, ma si troverà di fronte "un nuovo Daniele".

Il legale, che aveva insistito con il suo assistito per sottoporlo a una perizia psichiatrica, è convinta che fino a ora l'imputato "nascondesse a se stesso quello che era successo. Era alienato, per lui era come se Ramona non fosse morta. Solo oggi se n'è accorto. Chissà cosa gli è scattato in testa".

Potrebbe aver influito l'esame del perito nominato dalla corte d'Assise (presidente Carlo Cecchetti) e dei consulenti di parte. "Tutti concordano sul fatto che Daniele soffra di un grave disturbo paranoide e delirante", spiega il difensore. Diversa è però la relazione tra la sindrome e l'omicidio, commesso - secondo il perito della corte Nicola Poloni - mentre l'imputato era affetto da un parziale vizio di mente, che diventa totale secondo il consulente della difesa Giuseppe Sartori. Per la consulente dell'accusa, invece, il 35enne era capace di intendere e di volere quando uccise la compagna, per poi simularne il suicidio.

Dopo l'inaspettata confessione di oggi, le parti hanno concordato un supplemento di perizia. Il calendario verrà fissato all'udienza del prossimo 2 dicembre, quella in cui - prima del colpo di scena di oggi - era prevista la discussione finale e la decisione della Corte. "Adesso parlo con gli psicologi", ha anticipato Re al suo avvocato, prima di rientrare a San Vittore. Proprio lui che era contrario anche a sottoporsi a una perizia psichiatrica. "E' come se mi avesse detto che ha bisogno di aiuto e che adesso vuole farsi curare", osserva l'avvocato Angelelli.