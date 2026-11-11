Pastori in commissione 'un mese senza risposte, aziende a rischio, c'è nervosismo' - Notizie

Dermatite bovina, prezzo del latte e aiuti per il carburante agricolo: i pastori sardi chiedono risposte immediate e non escludono nuove proteste. "La gente fuori è molto, molto nervosa. Non saremo sempre noi a bloccare la gente che non ne può più", avverte Gianuario Falchi, portavoce del Movimento spontaneo dei pastori senza bandiere, parlando con i cronisti prima dell'audizione nella quinta commissione del Consiglio regionale.A quasi un mese dall'incontro con i capigruppo, gli allevatori denunciano l'assenza di risposte sulle principali emergenze del settore. Sul fronte della dermatite nodulare bovina, chiedono la revoca delle restrizioni e la possibilità di trasferire i vitelli nei centri d'ingrasso, oltre a garantire la transumanza delle mandrie dal Gennargentu verso la pianura in vista dell'inverno. "Le aziende non sono strutturate per mantenere gli animali così a lungo", spiega Fabio Pisu, l'altro portavoce.Falchi critica i tempi della richiesta inviata dalla Regione al ministero per sbloccare le movimentazioni nell'area di Samugheo, dove il focolaio è estinto: "Queste cose andavano fatte nell'immediato. Le greggi dove erano sono, non è che la situazione sia cambiata tanto". C'è poi l'incognita del prezzo del latte per la prossima campagna. "Se scende sotto un euro e 50 centesimi al litro non riusciremo a coprire nemmeno i costi di produzione", avverte Falchi. A novembre, sottolinea, gli allevatori non conoscono ancora il prezzo, nonostante gli impegni assunti da Pr Service e Sfirs.Gli allevatori denunciano anche il mancato arrivo dei 25 milioni stanziati per il carburante agricolo. Tra le richieste c'è infine la tutela del comparto caprino, che secondo Pisu rischia di scomparire dalle aree interne, con ricadute sulla prevenzione degli incendi e sullo spopolamento.Il presidente della commissione, Antonio Solinas (Pd), ha annunciato la convocazione di industriali e cooperative...

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