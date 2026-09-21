Alghero aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2026 - Notizie

Anche quest'anno la città di Alghero aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, che si terrà in tutta Italia sabato 26 e domenica 27 settembre con il coordinamento del Ministero della Cultura.Nelle due giornate la Riviera del Corallo propone visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie nei musei e nei luoghi della cultura sul tema: "Proteggere, Rinnovare, Resistere, Reinventare", l'occasione per incontrare luoghi, materiali, tecniche e storie che raccontano un patrimonio vivo, capace di attraversare il tempo e di rinnovarsi attraverso nuove forme di cura e di interpretazione.Sabato 26, la Fondazione Alghero prevede l'apertura straordinaria notturna (fino alle 22, al costo simbolico di 1 euro) del MACOR Museo del Corallo, con visite guidate e percorsi speciali. Alle 10.45 e alle 18 sono previsti il laboratorio didattico e creativo a cura di Elisabetta Frau e il laboratorio artigianale Betta Ceramiche: "Innestando il Futuro: Argilla, Corallo e Materia Rinnovata".Il corallo, elemento organico fragile e minacciato, dialoga con l'argilla e la ceramica in un percorso che intreccia gesto artigianale, creatività e riflessione sul patrimonio. Visite guidate tematiche nella giornata di domenica nel Museo del Corallo presso la Necropoli di Anghelu Ruju e il Nuraghe Palmavera.Le Giornate Europee del Patrimonio 2026 diventano così un'occasione per guardare al patrimonio di Alghero non soltanto come a una testimonianza del passato, ma come a una risorsa viva per il presente e per il futuro. Dal corallo alla ceramica, dalle domus de janas alle architetture nuragiche, ogni appuntamento racconta un diverso modo di proteggere, rinnovare, resistere e reinventare ciò che abbiamo ricevuto in eredità.L'iniziativa è inserita nel Sant Miquel Festival, il calendario di manifestazioni realizzate col contributo...

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