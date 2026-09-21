Lavori Enas nel Sassarese, domani nuovo stop all'erogazione dell'acqua - Notizie

Domani, martedì 22 settembre, si prospetta un'altra giornata di disagi per le utenze di alcuni quartieri di Sassari e di Stintino, dopo i disservizi della scorsa settimana. L'Enas, l'Ente acque della Sardegna, ha programmato per circa dodici ore, una nuova manutenzione straordinaria di un tratto dell'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale e Monte Agnese. La fornitura, dunque, sarà sospesa durante l'intervento.Ieri mattina i tecnici di Abbanoa hanno eseguito a Sassari operazioni di flussaggio e pulizia reti in particolare nelle zone di Caniga, Bancali, Predda Niedda, Li Punti Sant'Orsola e Ottava, dove erano stati segnalati fenomeni temporanei di torbidità dovuti allo stop dell'erogazione della notte precedente, necessario sempre a seguito dei lavori dell'Egas sulla condotta Coghinas 2.Questa la mappa delle interruzioni dell'erogazione idrica programmate per domani.A Sassari: dalle 15 di domani alle 8 di mercoledì 23 settembre nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna).Dalle 22 di domani alle 8 di mercoledì, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari).A Porto Torres la rete sarà alimentata dai pozzi di Li Pidriazzi che sostituiranno la fornitura del potabilizzatore di Truncu Reale, senza disagi per le utenze.A Stintino centro l'acqua sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunali, ma dalle 17 di martedì alle 9...

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