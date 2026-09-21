Giorgino, Pirri e Sant'Elia gli scenari per un "Mare di danza" - Notizie
Le periferie di Cagliari si animano con una serie di spettacoli, eventi immersivi ed esperienziali che coinvolgono le comunità con Mare di danza. Dal 3 ottobre tra Giorgino, Pirri e Sant'Elia è in programma un calendario di iniziative nel segno dell'arte relazionale. È prevista anche una processione terra-mare, per costruire insieme nuovi "Approdi per la pace".
È questo il titolo della rassegna organizzata dall'associazione Carovana Smi, direzione artistica di Ornella d'Agostino, in associazione con Tersicorea direzione artistica di Simonetta Pusceddu e FuoriMargine - Centro di danza e arti performative, direzione artistica di Giulia Muroni & Momi Falchi. La rassegna è inserita nel cartellone di Cagliari dal vivo e andrà avanti fino al fine novembre.
Performance di danza, dispositivi performativi, itinerari nella natura e incontri nelle scuole vedranno protagonisti artisti del panorama internazionale e nazionale come Cristina Kristal Rizzo, dancemaker attiva sulla scena delle Live Arts e vincitrice del Premio Ubu, Laurent Piemontesi, tra i fondatori della disciplina parkour, Rafat Asad, artista visivo palestinese, fondatore di progetti di resistenza attraverso le arti a Ramallah, la compagnia Igor x Moreno, fondata dal sassarese Moreno Solinas e dallo spagnolo Igor Urzulai Hernando, Lupa Maimone, direttrice della compagnia Oltrenotte, Marta Bellu, coreografa, danzatrice e psicologa che si occupa di percorsi di danza inclusivi, Donatella Martina Cabras e Giulia Cannas, dell'associazione Movimento Poetico.
Numerosi anche gli artisti coinvolti che operano a Cagliari: Lorenzo Mori, Kelly Ardens, Luca Marcia, Maria Benoni, Mattia Campagnola (Nippon), Daniele Cortese. "Gli abitanti delle comunità ospitanti sono i protagonisti creAttivi di questo progetto - spiegano i promotori del progetto - nel momento di guerre globali, soprusi, negazione di umanità e vita, violenza di relazioni di odio, gli artisti cercano nuovi 'approdi di pace', disegnano mappe di resistenza, vie di fuga...
È questo il titolo della rassegna organizzata dall'associazione Carovana Smi, direzione artistica di Ornella d'Agostino, in associazione con Tersicorea direzione artistica di Simonetta Pusceddu e FuoriMargine - Centro di danza e arti performative, direzione artistica di Giulia Muroni & Momi Falchi. La rassegna è inserita nel cartellone di Cagliari dal vivo e andrà avanti fino al fine novembre.
Performance di danza, dispositivi performativi, itinerari nella natura e incontri nelle scuole vedranno protagonisti artisti del panorama internazionale e nazionale come Cristina Kristal Rizzo, dancemaker attiva sulla scena delle Live Arts e vincitrice del Premio Ubu, Laurent Piemontesi, tra i fondatori della disciplina parkour, Rafat Asad, artista visivo palestinese, fondatore di progetti di resistenza attraverso le arti a Ramallah, la compagnia Igor x Moreno, fondata dal sassarese Moreno Solinas e dallo spagnolo Igor Urzulai Hernando, Lupa Maimone, direttrice della compagnia Oltrenotte, Marta Bellu, coreografa, danzatrice e psicologa che si occupa di percorsi di danza inclusivi, Donatella Martina Cabras e Giulia Cannas, dell'associazione Movimento Poetico.
Numerosi anche gli artisti coinvolti che operano a Cagliari: Lorenzo Mori, Kelly Ardens, Luca Marcia, Maria Benoni, Mattia Campagnola (Nippon), Daniele Cortese. "Gli abitanti delle comunità ospitanti sono i protagonisti creAttivi di questo progetto - spiegano i promotori del progetto - nel momento di guerre globali, soprusi, negazione di umanità e vita, violenza di relazioni di odio, gli artisti cercano nuovi 'approdi di pace', disegnano mappe di resistenza, vie di fuga...
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