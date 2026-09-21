Giorgino, Pirri e Sant'Elia gli scenari per un "Mare di danza" - Notizie

Le periferie di Cagliari si animano con una serie di spettacoli, eventi immersivi ed esperienziali che coinvolgono le comunità con Mare di danza. Dal 3 ottobre tra Giorgino, Pirri e Sant'Elia è in programma un calendario di iniziative nel segno dell'arte relazionale. È prevista anche una processione terra-mare, per costruire insieme nuovi "Approdi per la pace".È questo il titolo della rassegna organizzata dall'associazione Carovana Smi, direzione artistica di Ornella d'Agostino, in associazione con Tersicorea direzione artistica di Simonetta Pusceddu e FuoriMargine - Centro di danza e arti performative, direzione artistica di Giulia Muroni & Momi Falchi. La rassegna è inserita nel cartellone di Cagliari dal vivo e andrà avanti fino al fine novembre.Performance di danza, dispositivi performativi, itinerari nella natura e incontri nelle scuole vedranno protagonisti artisti del panorama internazionale e nazionale come Cristina Kristal Rizzo, dancemaker attiva sulla scena delle Live Arts e vincitrice del Premio Ubu, Laurent Piemontesi, tra i fondatori della disciplina parkour, Rafat Asad, artista visivo palestinese, fondatore di progetti di resistenza attraverso le arti a Ramallah, la compagnia Igor x Moreno, fondata dal sassarese Moreno Solinas e dallo spagnolo Igor Urzulai Hernando, Lupa Maimone, direttrice della compagnia Oltrenotte, Marta Bellu, coreografa, danzatrice e psicologa che si occupa di percorsi di danza inclusivi, Donatella Martina Cabras e Giulia Cannas, dell'associazione Movimento Poetico.Numerosi anche gli artisti coinvolti che operano a Cagliari: Lorenzo Mori, Kelly Ardens, Luca Marcia, Maria Benoni, Mattia Campagnola (Nippon), Daniele Cortese. "Gli abitanti delle comunità ospitanti sono i protagonisti creAttivi di questo progetto - spiegano i promotori del progetto - nel momento di guerre globali, soprusi, negazione di umanità e vita, violenza di relazioni di odio, gli artisti cercano nuovi 'approdi di pace', disegnano mappe di resistenza, vie di fuga...

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