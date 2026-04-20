Raffinato affabulatore, e ardito sperimentatore, Alessandro
Bergonzoni ritorna in Sardegna con Arrivano i Dunque. Il poliedrico
artista emiliano sarà protagonista mercoledì 22 aprile alle 20.30
all'Auditorium Comunale di Dorgali, giovedì 23 aprile e venerdì 24
aprile alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna
Pezzi Unici e infine sabato 25 aprile alle 20.30 al Teatro Centrale
di Carbonia sotto le insegne del Cedac.
"I Dunque rappresentano delle domande concise e
precise - spiega all'ANSA il pluripremiato attore e autore - lo
spettacolo è un'evocazione. Propongo un'asta dei pensieri, al
miglior (s)offerente. Ciò che scrivo, che penso non mira a
intrattenere il pubblico, il teatro necessita di un'onda di
vibrazione. Più del successo, mi interessa far succedere".
Un fiume di parole, con la cifra inconfondibile,
surreale e poetica di Bergonzoni, che scardina il senso comune e
indaga i significati nascosti dietro le parole. "Così come lo
spettatore che come uno speleologo perlustra, cerca, esplora per
trovare da sé il significato nascosto nelle parole", aggiunge. Non
sorprende scoprire tra i suoi amori e interessi letterari Finnegans
Wake di James Joyce, "un libro infinito, che mi ha fatto conoscere
cose che non conoscevo e non vedevo - racconta - accanto ai versi
di Dylan Thomas, Edoardo Sanguineti e Roberto Roversi".
Suo punto di riferimento nella vivace temperie
culturale della Bologna degli anni Ottanta. "A lui, a Roversi, ho
portato il mio primo testo poetico, è stato un grande intellettuale
e poeta in rapporto con Pasolini e i più importanti autori del
tempo, una figura da riscoprire".
In Arrivano i Dunque affiora il tema della pace,
più che mai urgente e attuale in un mondo in guerra: "Parlerò di
una mia installazione, il Tavolo delle Trattative", spiega
Bergonzoni, che...
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