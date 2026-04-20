A Ortueri il festival che nasce dalla comunità - Notizie

Un percorso di ricerca e co-progettazione con la comunità locale che chiama a raccolta artisti, associazioni e cittadini in un processo condiviso.Ortueri ospita dal 24 al 26 aprile, con epicentro al Parco Bau, "Abitare Framentu" il festival che nasce dalla comunità, organizzato dall'amministrazione comunale.Protagonisti di questo percorso artisti e ricercatori provenienti da ambiti diversi, chiamati a lavorare a stretto contatto con il territorio. In primo piano la ricerca musicale di Paolo Angeli, la parola performativa di Lorenzo Maragoni, le pratiche partecipative del collettivo Dom, la sperimentazione coreografica di Donatella Martina Cabras, la dimensione elettronica e contemporanea di Dusty Kid. Accanto a loro, il lavoro visivo di Marco Loi e Masoto, la ricerca teatrale e sonora di Simone Azzu e Martino Corrias, il dispositivo performativo di Pedro Gramegna Ardiles e il racconto musicale di Andrea Santonastaso.Un programma articolato costruito su linguaggi diversi, tra masterclass, laboratori, concerti, performance, ancora, esplorazioni guidate del paesaggio al Parco Mui Muscas, "Abitare le aziende", nuove occasioni di incontro con le realtà produttive locali. In cartellone anche una tavola rotonda "Narrazione, partecipazione, cooperazione nel progetto Framentu: sfide e opportunità per Ortueri e il territorio del Mandrolisai", che metterà al centro il festival come dispositivo culturale e territoriale, con gli interventi di Gilberto Marras, Serenella Paci e Maurizio Orgiana, moderati da Nicolò Fenu."Abitare Framentu" si configura come uno spazio aperto in cui favorire la nascita di reti e alleanze capaci di incidere nella gestione degli spazi e nell'organizzazione delle attività culturali del territorio. Dall'incontro tra tradizione e segno contemporaneo prende forma, dunque, un'esperienza che mira a rendere Ortueri un teatro permanente di progettualità artistica e culturale sostenibile nel tempo.Dal 20 al 23 aprile, artisti e comunità lavoreranno insieme...

Leggi tutto su Ansa Sardegna