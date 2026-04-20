Un percorso di ricerca e co-progettazione con la comunità locale
che chiama a raccolta artisti, associazioni e cittadini in un
processo condiviso.
Ortueri ospita dal 24 al 26 aprile, con
epicentro al Parco Bau, "Abitare Framentu" il festival che nasce
dalla comunità, organizzato dall'amministrazione comunale.
Protagonisti di questo percorso artisti e
ricercatori provenienti da ambiti diversi, chiamati a lavorare a
stretto contatto con il territorio. In primo piano la ricerca
musicale di Paolo Angeli, la parola performativa di Lorenzo
Maragoni, le pratiche partecipative del collettivo Dom, la
sperimentazione coreografica di Donatella Martina Cabras, la
dimensione elettronica e contemporanea di Dusty Kid. Accanto a
loro, il lavoro visivo di Marco Loi e Masoto, la ricerca teatrale e
sonora di Simone Azzu e Martino Corrias, il dispositivo
performativo di Pedro Gramegna Ardiles e il racconto musicale di
Andrea Santonastaso.
Un programma articolato costruito su linguaggi
diversi, tra masterclass, laboratori, concerti, performance,
ancora, esplorazioni guidate del paesaggio al Parco Mui Muscas,
"Abitare le aziende", nuove occasioni di incontro con le realtà
produttive locali. In cartellone anche una tavola rotonda
"Narrazione, partecipazione, cooperazione nel progetto Framentu:
sfide e opportunità per Ortueri e il territorio del Mandrolisai",
che metterà al centro il festival come dispositivo culturale e
territoriale, con gli interventi di Gilberto Marras, Serenella Paci
e Maurizio Orgiana, moderati da Nicolò Fenu.
"Abitare Framentu" si configura come uno spazio
aperto in cui favorire la nascita di reti e alleanze capaci di
incidere nella gestione degli spazi e nell'organizzazione delle
attività culturali del territorio. Dall'incontro tra tradizione e
segno contemporaneo prende forma, dunque, un'esperienza che mira a
rendere Ortueri un teatro permanente di progettualità artistica e
culturale sostenibile nel tempo.
Dal 20 al 23 aprile, artisti e comunità
lavoreranno insieme...
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