Alessandra Amoroso interrotta da Penny... la figlia scalcia e ferma il concerto

(Adnkronos) - Piccolo imprevisto per Alessandra Amoroso. La cantante, in dolce attesa, ha dovuto interrompere il suo concerto a causa dei calci della piccola Penelope, la bimba che porta in grembo. Il video diventato virale sui social mostra il tenero momento in cui la cantante si siede al centro del palco e sorridendo spiega al suo pubblico il motivo della pausa.

È successo durante il concerto ad Asti. “Devo svelare quello che succede, altrimenti chissà che pensa la gente. Quando canto non la sento mai, col mio movimento è come se la cullassi quando canto”, spiega Alessandra Amoroso mentre si accarezza il pancione.

“Ora ho messo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta, ho perso il filo per questo motivo due volte”, ha aggiunto divertita, tra gli applausi del pubblico, prima di proseguire con il suo show.

A settembre Alessandra Amoroso diventerà mamma per la prima volta. La cantante di Galatina aveva annunciato la gravidanza con un post condiviso su Instagram lo scorso 17 marzo. Una foto in bianco e nero in cui si vede il compagno, Valerio Pastone, baciarle il ventre. "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!", aveva scritto Alessandra Amoroso.

La cantante aveva annunciato anche il nome: "Ti amiamo già Penny (diminutivo di Penelope, ndr), non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia".

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie