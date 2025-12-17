"È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore ". Così su Instagram il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha annunciato oggi, mercoledì 17 dicembr e, la separazione dal suo storico coach Juan Carlos Ferrero , che, dal canto suo, non sembra averla presa molto bene. Chi sarà il nuovo allenatore?

"Grazie per aver trasformato i miei sogni d'infanzia in realtà - ha aggiunto il 22enne spagnolo -. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e in tutto questo tempo mi avete accompagnato in un'avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. Mi sono goduto ogni passo con te. Abbiamo raggiunto la vetta e sento che se i nostri percorsi sportivi dovessero divergere, dovrebbe farlo proprio da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lottato e a cui abbiamo sempre aspirato".

"Sono così tanti i ricordi che mi tornano in mente che sceglierne solo uno non sarebbe giusto - ha continuato il vincitore di sei titoli del Grande Slam -. Mi avete aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E c'è una cosa a cui tengo immensamente: mi sono goduto il percorso. Questo è ciò che porterò con me, il viaggio che abbiamo condiviso".

"Ora, per entrambi è arrivato un momento di cambiamento, nuove avventure e nuovi progetti ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Aggiungendo sempre valore. Ti auguro sinceramente il meglio per tutto ciò che ti accadrà. Mi conforta sapere che abbiamo dato tutto, che ci siamo offerti tutto l'uno all'altro. Grazie di tutto, Juanki!", ha concluso Alcaraz.

La replica di Ferrero

Ferrero non sembra aver preso troppo bene la separazione da Alcaraz. Lo storico coach dello spagnolo ha lasciato intendere, con un post pubblicato su Instragram, che la decisione sarebbe tutta del numero unod el mondo: "Oggi è un giorno difficile. Uno di quelli in cui è difficile trovare le parole giuste. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando dietro ci sono così tante esperienze condivise", ha scritto sul suo profilo.

"Abbiamo lavorato sodo, siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Voglio ringraziare per il tempo, la fiducia, l'apprendimento, tutte le persone che mi hanno circondato durante questo percorso. Porto con me risate, sfide superate, conversazioni, supporto nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di veramente unico", ha continuato.