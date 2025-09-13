Alcaraz, ritorno in campo con... i nuovi capelli biondi

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz torna ad allenarsi. Dopo la vittoria agli Us Open 2025, dove ha battuto Jannik Sinner in finale e si è ripreso il primo posto nel ranking Atp, il tennista spagnolo è tornato in campo in vista dell'ultima parte di stagione. Nonostante abbia deciso di non rispondere alla chiamata della Spagna, impegnata in Coppa Davis contro la Danimarca per raggiungere un posto nelle final 8 di Bologna, appuntamento a cui l'Italia arriverà da campione in carica, Alcaraz si è rivisto in un campo indoor con tanto di nuovo look.

Dopo il trionfo a New York infatti, quando Carlos aveva sfoggiato un'inedita rasatura, Alcaraz ha deciso di tingersi i capelli di biondo e per la prima volta il tennista è stato immortalato dal direttore del centro sportivo di Murcia, città natale dello spagnolo, Antonio Hernandez, in campo con il nuovo look. E il video, ovviamente, è diventato subito virale.

