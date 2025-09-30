Alcaraz, lite con il giudice di sedia a Tokyo: "Non hai mai giocato a tennis"

(Adnkronos) - Furia Carlos Alcaraz a Tokyo. Durante la finale dell'Atp 500 giapponese andata in scena oggi, martedì 30 settembre, vinta contro Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, il tennista spagnolo ha avuto un acceso botta e risposta con il giudice di sedia, Fergus Murphy, reo di non concedere abbastanza tempo tra un punto e l'altro per servire.

"Secondo te è normale che io concludo un punto lungo a rete e poi ho a malapena il tempo di andare a prendere le palline, senza poter riposare qualche secondo?", ha chiesto Alcaraz durante un cambio di campo rivolto all'arbitro della finale, "pensi che sia normale o no?", ricevendo una risposta che, evidentemente, non è stata quella che si aspettava. "Ok, se la pensi così vuol dire che non hai mai giocato a tennis in vita tua", ha concluso il numero uno del mondo prima di tornare in campo.

Grazie alla vittoria contro Fritz nella finale dell'Atp 500 di Tokyo, Alcaraz ha difeso i 500 punti 'lasciati' a Pechino, torneo a cui non ha deciso di partecipare pur arrivando da campione in carica. Alcaraz battendo lo statunitense nel torneo giapponese si è portato a 11.540 punti nel ranking, aumentando momentaneamente il suo vantaggio su Jannik Sinner, in attesa della finale proprio di Pechino tra l'azzurro e Tien.