Al via i lavori di riqualificazione del cimitero di Seneghe

Il cimitero nuovo di Seneghe si prepara a un importante cambiamento. Le operazioni di pulizia, che solitamente precedono le festività, verranno temporaneamente sospese a partire da lunedì 18 per lasciare spazio ai lavori di riqualificazione. Questa decisione è stata presa in vista delle trasformazioni previste per l’area. Tra le principali modifiche, spicca la realizzazione di un nuovo viale principale e la costruzione di marciapiedi sul lato destro e sinistro del cimitero. L’allargamento del marciapiede destro è considerato essenziale per garantire la sicurezza, in quanto attualmente risulta troppo stretto e rappresenta un pericolo per il posizionamento delle scale. Inoltre, sono programmati interventi di rinnovamento per i bagni del cimitero. Si prevede lo smantellamento dell’intera copertura e il risanamento delle pareti. La pavimentazione interna sarà completamente sostituita per migliorare le condizioni complessive delle strutture. Un’altra importante novità riguarda la creazione di 18 loculi in uno spazio attualmente utilizzato come area per i rifiuti. Questo intervento non solo contribuirà a migliorare l’aspetto generale del cimitero,

