Uras piange Pasqualina Casu, morta alla soglia dei 100 anni

Il paese di Uras è in lutto per la scomparsa di Pasqualina Casu, venuta a mancare all’età di 99 anni. Una donna amata da tutti, che lascia dietro di sé una famiglia numerosa e affettuosa. Le figlie Luisanna, Tiziana con Massimo, Marcella con Fernando, Gabriella con Peppino, insieme ai nipoti Alberto, Giacomo, Gianluca e Giulia, hanno voluto ricordarla con parole cariche di amore e gratitudine. Il ricordo che Pasqualina lascia non è solo quello di una madre e una nonna devota, ma anche di una donna che ha saputo vivere la sua lunga vita con saggezza e serenità. La sua perdita lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità di valori familiari e affetto che i suoi cari custodiranno per sempre. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dai familiari alle assistenti che, negli ultimi anni, hanno curato Pasqualina con dedizione e amore. I funerali si terranno questa sera alle ore 17, con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, luogo dove Pasqualina ha spesso cercato

