Bosa, turista si immerge in acqua e non riesce a risalire

Un turista di origini indiane, residente in Germania, è stato salvato in extremis dopo aver rischiato di annegare nelle acque di “S’Abba Durche”, a Bosa. L’uomo, appassionato di snorkeling, stava esplorando le bellezze sottomarine della zona di S’Abba Durche quando si è improvvisamente trovato in difficoltà. Il turista, notando la gravità della situazione, ha iniziato a chiedere aiuto. Le sue urla disperate hanno attirato l’attenzione di un bagnino che si trovava nei paraggi. Senza esitazione, si è tuffato in acqua per raggiungerlo, seguito poco dopo dagli uomini della Guardia Costiera di Bosa, allertati dalla situazione di emergenza. Con una perfetta sinergia di squadra, il bagnino e i militari della Capitaneria di Porto sono riusciti a riportare il turista a terra. Lì, ad attenderli, vi erano già pronti gli operatori del 118-Areus, che hanno subito iniziato le procedure di rianimazione. Grazie alla loro tempestività, l’uomo è stato stabilizzato. Vista la gravità delle condizioni, è stato deciso di trasferire il turista con l’elisoccorso dell’Areus all’ospedale San Francesco di Nuoro. Durante il

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie