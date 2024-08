Agricoltori e pescatori senza ristori, la rabbia del consigliere Cera

Tra le molte emergenze che stanno colpendo la Sardegna in questo periodo, oltre agli incendi, si distingue per gravità la persistente siccità che sta mettendo in ginocchio il settore agricolo regionale. Inoltre, si segnala una massiccia moria di pesci che ha recentemente interessato diversi corpi lagunari della Sardegna, in particolare nella provincia di Oristano. Questa situazione che, secondo Emanuele Cera, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, poteva essere affrontata in modo più tempestivo grazie anche agli strumenti finanziari straordinari previsti dalla legge di assestamento al bilancio, approvata definitivamente ieri dal Consiglio Regionale. L’onorevole Emanuele Cera nel suo intervento in aula ha elogiato l’impegno dell’assessore all’Agricoltura, Gianfranco Satta, ma non ha nascosto la propria delusione, invece, per l’insufficienza delle risorse messe in campo in alcuni settori produttivi e la mancata approvazione, da parte della maggioranza, delle sue proposte di emendamento che proponevano lo stanziamento di 10 milioni di euro per ristorare dai danni causati della perdurante siccità sulle produzioni frutticole, orticole, viticole, agrumicole, cerealicole e apistiche della Sardegna e di 1 milione di euro destinato

