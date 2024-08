Con l'arrivo del Ferragosto il Comune di Ollastra va in ferie

Il Comune di Ollastra ha annunciato la chiusura degli uffici comunali dal 14 al 18 agosto. La decisione è stata presa in considerazione della festività dell’Assunzione, che cade giovedì 15 agosto, e delle giornate lavorative del 14 e 16 agosto, rispettivamente mercoledì e venerdì, che precedono e seguono la festività. Tale disposizione permetterà ai dipendenti di usufruire del ponte, estendendo il periodo di chiusura fino al fine settimana, comprendendo sabato 17 e domenica 18 agosto. Questa scelta, pur coinvolgendo giornate lavorative, è stata motivata da diverse considerazioni. Si prevede infatti un calo nell’affluenza degli utenti agli uffici comunali, sia da parte dei privati cittadini sia da parte degli operatori economici, i quali generalmente sospendono le loro attività in prossimità delle festività estive. Inoltre, la maggioranza dei dipendenti comunali ha già richiesto di poter usufruire delle ferie in questi giorni, riducendo così la presenza del personale a poche unità operative. La decisione si inserisce nel quadro delle misure di contenimento della spesa pubblica, spesso indicate come “spending review”. La chiusura

