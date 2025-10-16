Aggressione a operatrice sanitaria, il cestista Luca Vildoza e la moglie arrestati a Bologna

(Adnkronos) - Il giocatore della squadra di basket Virtus Bologna Luca Vildoza e la moglie, la pallavolista Milica Tasic, sono stati arrestati ieri a Bologna con le accuse di lesioni personali a personale sanitario, in seguito a una lite nata in strada.

Alle 23 una volante della Questura ha raggiunto la zona tra viale Silvani e via Calori in seguito a una segnalazione di aggressione a personale sanitario. I paramedici hanno riferito agli agenti che, mentre si stavano recando a un intervento di emergenza e avevano accostato per individuare il luogo da raggiungere, sono stati avvicinati da un'auto nera, il cui conducente ha iniziato a inveire contro di loro, probabilmente per ragioni legate al traffico.

I paramedici hanno ignorato le provocazioni e cercato di riprendere servizio, ma l'auto ne ha ostacolato la marcia, impedendo all'ambulanza di passare. Un'operatrice sanitaria 55enne è scesa per chiedere spiegazioni per il comportamento dei due, ma è stata aggredita dalla ragazza, che l'ha afferrata prima per i capelli e poi per il collo.

Poco dopo anche il marito l'ha afferrata per un braccio e l'ha poi sollevata per il collo. Gli altri paramedici sono intervenuti per interrompere l'aggressione, poi raggiunti dalle forze dell'ordine. I due sono stati arrestati con rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi.