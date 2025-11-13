Affari Tuoi stasera, giovedì 13 novembre, non andrà in onda. Il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino subisce uno stop forzato a causa di un cambio di palinsesto. Questa sera, infatti, Affari Tuoi non andrà regolarmente in onda, al tradizionale orario, per dare spazio alla Nazionale.

La Nazionale azzurra affronta oggi la Moldavia - in diretta tv e streaming - allo Zimbru Stadium di Chisinau, nella penultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, di scena la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. La sfida tra Italia e Moldavia è in programma alle ore 20.45 su Rai 1.

Stefano De Martino e il 'gioco dei pacchi' tornano in onda già domani sera, venerdì 14 novembre, come si consueto alle 20:45 su Rai 1.