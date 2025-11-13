Affari Tuoi, stasera non va in onda: spazio alla Nazionale
Affari Tuoi stasera, giovedì 13 novembre, non andrà in onda. Il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino subisce uno stop forzato a causa di un cambio di palinsesto. Questa sera, infatti, Affari Tuoi non andrà regolarmente in onda, al tradizionale orario, per dare spazio alla Nazionale.
La Nazionale azzurra affronta oggi la Moldavia - in diretta tv e streaming - allo Zimbru Stadium di Chisinau, nella penultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, di scena la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. La sfida tra Italia e Moldavia è in programma alle ore 20.45 su Rai 1.
Stefano De Martino e il 'gioco dei pacchi' tornano in onda già domani sera, venerdì 14 novembre, come si consueto alle 20:45 su Rai 1.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie