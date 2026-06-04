Adesca una 13enne online e ne abusa, arrestato a Cagliari - Notizie
Aveva compiuto da poco 12 anni quando sarebbe stata contattata sui
social network da quell'uomo che avrebbe chattato con lei,
mostrandole interesse, manipolandola, approfittando della sua età.
Ne aveva solo 13 quando lo stesso uomo l'avrebbe incontrata per la
prima volta, abusando di lei. Si stava preparando a rivederla e
forse ad approfittare ancora di lei, il 38enne arrestato dalla
polizia postale di Cagliari con le accuse di produzione di
materiale pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di una
ragazzina di 13 anni.
Nemmeno sapere di avere i riflettori della Procura
puntati contro lo aveva fatto desistere dal chattare con quella
ragazzina che avrebbe incontrato nuovamente in questi giorni. Forse
proprio per questa ragione l'ordinanza di custodia cautelare è
arrivata immediatamente e lo ha fatto finire in cella. Una
indagine, quella condotta dagli agenti del Centro Operativo per la
Sicurezza Cibernetica di Cagliari, coordinati dal dirigente
Francesco Greco, partita poche settimane fa grazie alla
segnalazione ricevuta da una persona che conosceva l'arrestato.
Qualcuno che aveva scoperto il rapporto che l'uomo intratteneva con
la minorenne, e che evidentemente era preoccupato tanto da
rivolgersi alla polizia. Ricevuta la segnalazione, gli agenti della
polizia postale hanno fatto scattare le indagini e successivamente,
come disposto dalla Procura, una perquisizione domiciliare e
informatica a carico del 38enne. Gli accertamenti hanno
portato alla luce le presunte violenze sessuali. Sono state infatti
trovate le chat scambiate con la tredicenne residente in provincia
di Latina, ma anche "immagini e video dal contenuto sessualmente
esplicito - spiegano dalla questura -. L'analisi dettagliata dei
contenuti multimediali trovati sui dispositivi in uso...