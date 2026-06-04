Chiuso dal 10 giugno il tratto della statale 195 interessato dai lavori - Notizie

Anas avvierà già da oggi le attività preliminari per i lavori di ripristino del tratto costiero della strada statale 195 "Sulcitana", tra Cagliari e Capoterra, danneggiato a gennaio scorso dalle forti mareggiate provocate dal ciclone Harry.I lavori, del valore complessivo di 1,7 milioni di euro, prevedono la ricostruzione della parte marginale del corpo stradale, la realizzazione di un'opera di sostegno della struttura viaria finalizzata alla protezione del corpo stradale dalle future mareggiate, l'installazione di nuove barriere di sicurezza, la realizzazione della nuova pavimentazione stradale e l'esecuzione della segnaletica orizzontale. Alcune attività preliminari riguarderanno invece gli interventi di nuova pavimentazione della strada consortile per circa 5 km, per un valore di circa 150 mila euro. Saranno eseguite tra sabato 6 e martedì 9 giugno, al fine di migliorare la percorribilità del percorso alternativo.Per consentire lo svolgimento degli interventi principali, a partire da mercoledì 10 giugno, saranno infatti in vigore limitazioni al transito concordate con gli enti competenti.Prevedono la deviazione del traffico che proviene da Cagliari e viaggia in direzione Capoterra-Pula lungo la nuova rotatoria realizzata dall'Autorità portuale di Cagliari (al km 5,280 circa), per poi proseguire lungo la SP92, la Seconda strada (ex SP1) e Dorsale consortile di Macchiareddu, per immettersi nuovamente lungo la statale 195 al km 8,900. Rimarrà invece invariato il transito sulla statale 195 per chi viaggia in direzione opposta, da Pula-Capoterra verso Cagliari. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del mese di luglio.Sempre a luglio è prevista l'apertura al traffico dell'ultimo tratto di 2 km del lotto 1 della "Nuova Sulcitana", che completerà il percorso del nuovo itinerario a quattro corsie.Contestualmente, sono già in corso di esecuzione i lavori di riqualificazione della statale 195...

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