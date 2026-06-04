Anas avvierà già da oggi le attività preliminari per i lavori di ripristino del tratto costiero della strada statale 195 "Sulcitana", tra Cagliari e Capoterra, danneggiato a gennaio scorso dalle forti mareggiate provocate dal ciclone Harry.
I lavori, del valore complessivo di 1,7 milioni
di euro, prevedono la ricostruzione della parte marginale del corpo
stradale, la realizzazione di un'opera di sostegno della struttura
viaria finalizzata alla protezione del corpo stradale dalle future
mareggiate, l'installazione di nuove barriere di sicurezza, la
realizzazione della nuova pavimentazione stradale e l'esecuzione
della segnaletica orizzontale. Alcune attività preliminari
riguarderanno invece gli interventi di nuova pavimentazione della
strada consortile per circa 5 km, per un valore di circa 150 mila
euro. Saranno eseguite tra sabato 6 e martedì 9 giugno, al fine di
migliorare la percorribilità del percorso alternativo.
Per consentire lo svolgimento degli interventi
principali, a partire da mercoledì 10 giugno, saranno infatti in
vigore limitazioni al transito concordate con gli enti
competenti.
Prevedono la deviazione del traffico che
proviene da Cagliari e viaggia in direzione Capoterra-Pula lungo la
nuova rotatoria realizzata dall'Autorità portuale di Cagliari (al
km 5,280 circa), per poi proseguire lungo la SP92, la Seconda
strada (ex SP1) e Dorsale consortile di Macchiareddu, per
immettersi nuovamente lungo la statale 195 al km 8,900. Rimarrà
invece invariato il transito sulla statale 195 per chi viaggia in
direzione opposta, da Pula-Capoterra verso Cagliari. La conclusione
dei lavori è prevista entro la fine del mese di luglio.
Sempre a luglio è prevista l'apertura al
traffico dell'ultimo tratto di 2 km del lotto 1 della "Nuova
Sulcitana", che completerà il percorso del nuovo itinerario a
quattro corsie.
Contestualmente, sono già in corso di esecuzione
i lavori di riqualificazione della statale 195...