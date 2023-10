Addio pista ciclopedonale tra Torre Grande e Cabras, la Regione si è ripresa il finanziamento

Un percorso ciclopedonale di questo tipo lo si potrebbe realizzare in appena 4-5 mesi di lavori, ma oggi il traguardo è lontano. “Il definanziamento”, ha aggiunto il primo cittadino di Cabras, “è la chiusura drammatica di una contraddizione incredibile. La Regione finanzia un’opera, boccia il progetto e ci porta via i soldi”.

I tecnici della Regione avevano consigliato lo spostamento della pista in un’altra sede. Soluzione che il sindaco di Cabras Andrea Abis aveva definito applicabile solo in via teorica, anche perché il progetto non prevede la formazione di strade o piste in aree vergini, ma l’affiancamento di un percorso ciclopedonale alla strada provinciale esistente, per una larghezza di circa tre metri.

Il Comune avrebbe dovuto completare l’opera entro il 31 dicembre di quest’anno. Ma non c’è stata neanche l’approvazione del progetto, per via dell’incompatibilità con le norme regionali di protezione e tutale delle zone umide.

Cagliari dà, Cagliari toglie. Il Comune di Cabras non ha più le risorse per realizzare la pista ciclopedonale tra il centro abitato e Torre Grande, soluzione che permetterebbe a ciclisti e pedoni di spostarsi in sicurezza lungo la pericolosa Provinciale 1, su un percorso dedicato. Nelle scorse settimane, infatti, l’intervento è stato definanziato dalla Regione, che si è ripresa 2,4 milioni di euro.

“Siamo convinti che occorra insistere per allargare la carreggiata stradale con una corsia riservata alla mobilità lenta, non un corridoio pericoloso. In questo modo”, ha detto ancora Abis, “si garantisce la sicurezza di pedoni e ciclisti e quella di chi è al volante. È la soluzione più adatta per la ciclabile per Torre Grande, ma anche per quella da Cabras a San Giovanni di Sinis”.

A proposito di San Giovanni: si parla della ciclabile da anni, ma tutto è ancora sulla carta. “Sarebbe molto importante portare la ciclabile lì”, ha proseguito il sindaco di Cabras, “quel progetto, però, non è gestito direttamente dal Comune, ma dall’Arst. I tempi sono comunque molto lunghi”.

Non piace, invece, l’idea di realizzare una pista ciclabile a bordo strada, su sterrato. “Non la percorrerebbero tutti i ciclisti”, ha concluso Abis, “ma soltanto alcuni. Chi, per esempio, raggiunge San Giovanni con una bicicletta da corsa non andrebbe mai sullo sterrato”.

Nei giorni scorsi, invece, è partito il cantiere sulla Provinciale 6, in direzione Sinis, che fa parte del secondo lotto dei lavori per il miglioramento della viabilità di Oristano, Cabras e San Giovanni. L’intervento comprende il rifacimento dell’asfalto, a partire dal canale Scolmatore, dove si era interrotta la prima parte del cantiere, fino all’incrocio per il villaggio di San Salvatore, dove verrà realizzata una grande rotonda che metterà in sicurezza uno dei punti più critici della viabilità per il mare.

Sabato, 21 ottobre 2023