Arborea

Fra le idee su cui lavorare, serate di degustazione con prodotti diversi tra cui le seadas

Due riunioni per tirare le somme sulla Fiera dell’Agricoltura e sugli eventi recenti che l’hanno accompagnata: ne hanno discusso ad Arborea il consiglio direttivo e l’assemblea dei volontari soci della Pro loco. Risultati positivi per la Mostra zootecnica, la Mostra-mercato delle macchine e delle componenti per l’agricoltura, la Sagra delle fragole, Floroviva e A tavola in Fiera, ciascuno a decretare un successo e un interesse che viene replicato negli anni.

“Un successo dovuto ad una ulteriore pianificazione e diffusione dell’immagine della Fiera“, ha detto il presidente della Pro loco, Paolo Sanneris, “rappresentata attraverso diversi canali web che hanno accostato quella su giornali, radio e tv. Ma soprattutto dal fatto che Arborea si conferma ormai come un importante crocevia espositivo per il sistema agricolo dell’Isola”.

“La partecipazione del pubblico ha confermato l’attenzione per una Fiera che ripropone l’insieme dei valori e delle realtà economiche del territorio che rappresenta. Oltre 120 le aziende in esposizione con il meglio delle macchine e mezzi per l’agricoltura, 22 le aziende zootecniche con 128 capi di razza frisona italiana, il meglio esistente nelle fattorie