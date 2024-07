Emergenza incendi in Sardegna, su Google le mappe dei roghi

Anche in Sardegna la nuova funzione di Google mostra la dicitura “grave incendio”, un’icona delle fiamme, l’area interessata e rimanda ai siti di informazione per aggiornamenti. Gli utenti di Google Maps hanno visto un avviso riguardante un incendio nel Nuorese, che ha devastato oltre 800 ettari, e le chiusure stradali correlate. Implementata in Italia e in 14 altri Paesi di Europa e Africa, la funzione mira a supportare le comunità fornendo informazioni utili per la sicurezza, come spiegato da Yossi Matias, Vice President & Head of Google Research. Il sistema, basato su intelligenza artificiale e dati satellitari, aiuta a definire con precisione i confini degli incendi e fornisce avvisi tempestivi. Le notifiche, che si sovrappongono alle indicazioni stradali, informano i viaggiatori delle difficoltà sul percorso. Durante l’estate, Google ha mappato oltre 20 incendi boschivi in Europa meridionale e Africa, raggiungendo 1,4 milioni di persone solo nella prima settimana di luglio. L’obiettivo è rendere le informazioni accessibili a tutti, indipendentemente dalla lingua. L’espansione della funzione, che

