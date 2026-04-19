Niccolò Ammaniti con "Il custode" per la narrativa e Adriana
Cavarero con "Il canto delle sirene" (saggistica) sono i vincitori
del premio letterario Costa Smeralda 2026.
La premiazione ieri sera al Conference Center di
Porto Cervo.
Durante la cerimonia allo scrittore e saggista
spagnolo Javier Cercas è stato assegnato il Premio internazionale;
a Emilio Isgrò il Premio Cultura del Mediterraneo e all'ammiraglio
Giuseppe Lai il Premio speciale.
La giuria era composta da Lina Bolzoni, Marcello
Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio. Il Premio è promosso dal
Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico, con il
patrocinio del Comune di Arzachena.
Per Ammaniti, nella motivazione della giuria si
legge: "Il custode" si aggiunge lucente e luminoso in quella linea
di fantastico che, più o meno carsica, percorre tutta la
letteratura italiana. Anna Maria Ortese, Tommaso Landolfi, Lisi,
Bontempelli, Tarchetti e Fogazzaro, Pavese di Leucò, Calvino,
Dante, Ariosto, Bufalino, Fruttero e Lucentini - gli unici, insieme
ad Ammaniti - che fanno anche molto ridere. Ammaniti, come sempre
nei suoi scritti, tiene insieme mito e contemporaneità - è il primo
romanzo italiano dove Only Fans non serve ad analisi sociologiche,
è un fatto, un attributo di natura, e di realtà, come i prodotti
del supermercato - e trascina chi legge in un mondo più vasto e
largo del visibile - il visibile, con gli schermi che teniamo
perennemente in mano, è l'unica cosa che statisticamente esiste -
raccontando, come fa la letteratura che ci sono cose e sentimenti
che non possono essere né nominati né negati. Ma semplicemente
esistono".
Per Adriana Cavarero nella motivazione della
giuria si legge: "Per chi cantano le sirene? La domanda pare
retorica, tanto è papale la risposta: le sirene cantano per Ulisse
che,...
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