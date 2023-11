“Ad Ales ancora 250 chilogrammi di posta in giacenza. Subito una soluzione, altrimenti andrò dal prefetto”

Ales

Nuovo sollecito del sindaco Francesco Mereu

“Da più di due mesi ad Ales la corrispondenza arriva a singhiozzo: se entro la fine di questa settimana la situazione non sarà migliorata mi rivolgerò al prefetto di Oristano Salvatore Angieri”. Il sindaco Francesco Mereu lancia l’ultimatum: oggi ha inviato un nuovo sollecito via Pec a Poste Italiane. Quindi ha avuto un colloquio telefonico con Giuseppe Iannaccone, responsabile delle Attività Piccoli Comuni in ambito relazioni istituzionali dell’azienda che si occupa di servizi postali e bancari.

“Iannaccone”, ha spiegato Mereu, “mi ha riferito che oggi all’ufficio postale di Ales ci sono 250 chilogrammi di posta ferma. In precedenza erano però 350. Poste italiane ha assicurato che accelererà lo smistamento della corrispondenza. Ci riaggiorneremo nei prossimi giorni”.

Nei giorni scorsi una lettrice si era rivolta a LinkOristano per lamentare la mancata consegna di una carta Atm BancoPosta, che risultava spedita lo scorso 23 ottobre.

Lo stesso sindaco di Ales ha poi ribadito che “non è più possibile temporeggiare, perché tante persone attendono la posta a casa”.