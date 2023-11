L’Isola a portata di smartphone: presentata “Sardinia”, la nuova app voluta dall’Assessorato al turismo

Elmas

Stamattina presentazione con l’assessore regionale Gianni Chessa

Itinerari, tour virtuali, foto, informazioni utili e tanto ancora: presentata stamattina – 27 novembre – all’aeroporto di Elmas, “Sardinia”, la nuova app turistica che farà da guida tra le bellezze dell’Isola.

“Abbiamo realizzato un’applicazione mobile dedicata alla promozione turistica della Sardegna, strumento indispensabile per le pubbliche amministrazioni”, ha spiegato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, nel corso della conferenza. “È stata pensata, progettata e realizzata per fornire suggerimenti durante la vacanza e informazioni su eventi, luoghi e servizi turistici dell’Isola, così da accompagnare il turista durante la sua esperienza in Sardegna. Perciò, il suo principio guida è proprio l’interazione con l’utente”.