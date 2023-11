Ad Aidomaggiore nuovamente attivo l’ecocentro. Ecco giorni e orari di apertura

Servizi Gli impianti sono stati rinnovati, dopo un problema con l'agibilità

Riapre oggi, venerdì 3 novembre, l’ecocentro comunale di Aidomaggiore. Ne ha dato notizia l’Unione dei Comuni del Guilcier guidata dal presidente Serafino Oppo.

L’attività del centro era stata sospesa a giugno perché mancava il certificato di agibilità. In questi mesi sono stati rivisti gli impianti.

Fino a marzo compreso, l’ecocentro sarà aperto il lunedì dalle 13 alle 18, il mercoledì dalle 8 alle 13 e il venerdì dalle 8 alle 13.30.

Qualche modifica per gli orari in primavera e in estate, da aprile a ottobre: il lunedì dalle 14.30 alle 19, il mercoledì dalle 8 alle 13 e il venerdì dalle 8 alle 13.

