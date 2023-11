Acquisto e restauro di una casa campidanese, oltre al nuovo lastricato: Arcidano investe sulla riqualificazione urbana

San Nicolò d’Arcidano

Prosegue il programma che vede protagonista l’Amministrazione comunale

Il Comune di San Nicolò d’Arcidano incassa 450.000 dalla Regione euro per due importanti interventi di riqualificazione urbana. Il primo finanziamento, di 200.000 euro, consentirà di proseguire il lastricato e il ciottolato in tutta la via Libertà, direzione via Peschiera, e di completare l’arredo della zona interessata. L’intervento è in fase di progettazione.

Il secondo finanziamento, invece, è di 250.000 euro. Queste risorse verranno utilizzate per l’acquisto e il restauro di una casa campidanese nella via Roma, di un pozzo e di un portale dell’Ottocento, all’incrocio tra via Libertà e via Peschiera. In questa fase l’amministrazione comunale sta provvedendo a stipulare la convenzione con la Regione.

“A partire dal 2015, con un finanziamento di 1 milione di euro concesso al nostro Comune”, ha dichiarato il sindaco Davide Fanari, “il centro storico del paese ha cambiato volto. In quest’ottica, l’attuale amministrazione ha deciso di intraprendere tutte le iniziative utili per dare continuità e procedere al completamento dei lavori già realizzati dalla precedente. Gli interventi attuati hanno interessato l’urbanizzazione e riqualificazione delle strade e delle piazze, oltre che la realizzazione di uno spazio museale all’aperto dove sono visibili diversi antichi attrezzi della civiltà contadina del nostro territorio”.