Ollastra, addio al vigile del fuoco Giuseppe Marceddu

Ollastra si unisce in un profondo sentimento di cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Marceddu, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità come vigile del fuoco. È mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 72 anni e in queste ore sono in tanti a ricordarlo con affetto. La triste notizia è stata annunciata dalla moglie Anna Paola, dai figli Roberto e Carla, accompagnati da Daniela, e dalla adorata nipote Adele, oltre al fratello, alle sorelle, ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti. La sua perdita è avvertita non solo in ambito familiare, ma anche tra gli amici e i colleghi che hanno condiviso con lui momenti di lavoro e di vita. I funerali di Giuseppe si sono svolti ieri pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Durante la celebrazione della Santa Messa, i presenti hanno pregato ricordando il suo impegno e la dedizione che ha sempre dimostrato nella sua professione e nella vita quotidiana.

