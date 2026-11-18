Il Giubileo del 2029 sarà un evento che spalancherà le porte dell’Abbazia di Montecassino al mondo e che poterà anche nuovo posti di lavoro. Fondamentale sarà il ruolo della comunicazione nel cammino che condurrà verso la ricorrenza dei 1500 anni dalla nascita del monastero fondato da San Benedetto. Così l’Abate Dom Luca Fallica e il Priore Jordi-Agustí Piqué hanno voluto incontrare i media nazionali e locali. All’interno dell’Abbazia benedettina sono stati ricevuti giornalisti delle tv, delle radio, della carta stampata e del web. Non una conferenza stampa tradizionale ma un momento di confronto e di racconto con il desiderio di consolidare il rapporto di collaborazione con i professionisti della comunicazione e di condividere con loro, in anteprima, le linee guida dei progetti futuri a cui si sta lavorando in vista del Giubileo 2029.

“Le celebrazioni per i 1500 anni dalla fondazione dell’Abbazia di Montecassino - ha spiegato l’Abate Fallica - si apriranno il 9 settembre 2028 e si concluderanno il 21 marzo 2030. Si articoleranno in tre ambiti d’intervento. L’ambito spirituale, per rafforzare il ruolo di Montecassino come luogo di annuncio del Vangelo, di accoglienza, ascolto e ricerca di Dio. Culturale, legato alla valorizzazione della storia e del patrimonio dell’Abbazia, da rendere sempre più accessibile e condiviso. Strutturale ed organizzativo, con interventi destinati a migliorare gli ambienti e la capacità di accoglienza del complesso monastico. Il Giubileo non sarà un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per gli anni che verranno”.

Il Priore Jordi-Agustí Piqué è poi entrato nei dettagli di alcune novità. “Il Giubileo di Montecassino - ha sottolineato - avrà una risonanza internazionale. Si sta preparando in tutti i monasteri del mondo che si riconoscono nella regola di San Benedetto. Avremo un logo ufficiale dell’evento che presenteremo presto. All’interno della nostra abbazia stiamo già predisponendo alcune novità per essere pronti all’afflusso dei tanti visitatori che raggiungeranno Montecassino in quei mesi. Innanzitutto, stiamo preparando un nuovo percorso museale più moderno e fruibile. Il progetto dovrebbe entrare nella fase operativa già dal prossimo anno. Tra le novità tecnologiche introdotte ci sarà la possibilità di utilizzare dei visori multimediali con i quali, i visitatori del museo, potranno immergersi virtualmente nella storia di Montecassino. Stiamo lavorando al trasferimento e all’ampliamento del punto vendita dell’Abbazia con l’obiettivo di renderlo più funzionale ed accessibile ai visitatori. In questo contesto troveranno spazio anche alcune produzioni della comunità benedettina".

"La novità assoluta - ha anticipato - è la produzione dell’olio dell’Abbazia di Montecassino, realizzata attraverso la collaborazione con i fratelli Mantova. Un altro grosso intervento sarà finalizzato a potenziare l’accoglienza, soprattutto in vista dell’arrivo dei pellegrini e visitatori provenienti dall’Italia e da tutto il mondo. Vogliamo che l’Abbazia non sia solo un luogo di passaggio ma anche un luogo in cui potersi fermare. Il progetto ambizioso è quello di recupero un’ala dell’antico seminario da destinare a struttura ricettiva. I benefici di questi progetti non saranno circoscritti solo alla comunità monastica ma avranno una ricaduta su tutto il territorio. Saranno infatti un’opportunità per creare lavoro e valorizzare le risorse locali. L’Abbazia conta attualmente 52 dipendenti. Puntiamo a raddoppiare l’organico. Un incremento che, in un territorio segnato da difficoltà economiche e occupazionali, rappresenterebbe un’importante opportunità di crescita”.

Il coordinatore degli eventi del Giubileo, l’architetto Alberto Marrocco ha illustrato la macchina organizzativa per il Giubileo che ha mostrato i lavori in corso. I presenti hanno avuto anche l’opportunità di provare la nuova esperienza dei visori.

Progetti ambiziosi che non sono finalizzati soltanto a celebrare la ricorrenza dei 1500 anni, ma che sono destinati ad avere un impatto duraturo sull’Abbazia e sul territorio. “Vogliamo che questo Giubileo rappresenti una nuova rinascita”. Questo l’auspicio dell’Abate Fallica.