“Negli ultimi anni, la ricerca di una casa vacanza e il desiderio di acquistare un’abitazione in una località turistica hanno spinto i potenziali acquirenti a orientarsi anche verso località meno note e caratterizzate da prezzi accessibili. Si assiste, inoltre, a una riscoperta delle bellezze dei nostri paesaggi, soprattutto da parte degli acquirenti stranieri. Questo interesse favorisce le compravendite nei borghi storici, apprezzati per le loro architetture e per la possibilità di vivere in contesti tranquilli”. Lo afferma Fabiana Megliola, responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa.

Piemonte

“A Canelli in Piemonte il mercato delle case vacanza è molto vivace - spiega Lorenzo Folino, affiliato Tecnocasa Canelli - ed è alimentato soprattutto da acquirenti provenienti dal Nord Europa (Danimarca, Olanda e Belgio), dalla Francia e in parte dagli Stati Uniti, alla ricerca di un’abitazione per le proprie vacanze. Alcuni di loro, potendo lavorare in smart working, scelgono talvolta di trasferirsi stabilmente. In entrambi i casi, le preferenze si concentrano sulle tipiche cascine piemontesi o sui rustici dotati di uno spazio adeguato alla realizzazione di una piscina. Tra i principali criteri di ricerca figurano la vista panoramica sui vigneti e la posizione appartata, in zone tranquille e poco trafficate. L’offerta comprende immobili di ampia metratura, generalmente compresa tra 180 e 200 mq. I prezzi per soluzioni di questo tipo vanno da 100 mila euro per gli immobili da ristrutturare fino a 400 mila euro per quelli già ristrutturati”.

“Cocconato negli ultimi anni - afferma Aldo Furina, Affiliato Tecnocasa Castelnuovo Don Bosco - ha registrato un crescente interesse da parte di acquirenti stranieri e di residenti in altre regioni d’Italia alla ricerca di una casa per le vacanze. Il territorio è inoltre rinomato per la produzione di vini Doc, tra cui Freisa e Malvasia. Cocconato è un suggestivo borgo medievale affacciato sulle colline del Monferrato, ufficialmente inserito tra i Borghi più belli d’Italia e insignito della Bandiera Arancione. Il mercato immobiliare locale è alimentato prevalentemente dalla domanda di seconde case, in particolare da parte di acquirenti provenienti da Milano e Torino, città con cui il paese è ben collegato. L’offerta è costituita soprattutto da cascine, case in pietra e rustici, spesso bisognosi di interventi di ristrutturazione rilevanti. La domanda si concentra principalmente su abitazioni indipendenti in buono stato, circondate da un giardino o immerse nella campagna, con prezzi medi compresi tra 40 e 70 mila euro”.

“Gavi - spiega Fabio Ghiglione, affiliato Tecnocasa Gavi - sorge in un territorio è rinomato per la produzione del Gavi Docg, noto anche come Cortese di Gavi, vino bianco esportato in tutto il mondo che, negli ultimi anni, ha contribuito alla crescita dei flussi turistici. La zona richiama visitatori anche grazie alle numerose opportunità di turismo in bici su strada e fuoristrada tra le colline. Sono in crescita le compravendite effettuate da acquirenti stranieri, provenienti soprattutto dall’Europa settentrionale e orientale. I valori immobiliari restano decisamente accessibili: per una casa indipendente in discrete condizioni, dotata di un piccolo spazio esterno, si segnalano prezzi inferiori a 50 mila euro. Per le soluzioni da ristrutturare, le quotazioni si aggirano intorno a 500 euro al mq”.

Lombardia

“A Lovere in Lombardia negli ultimi anni - spiega Alessia Piffari, affiliata Tecnocasa Riva di Solto - si registra un aumento delle richieste d’acquisto da parte di stranieri, soprattutto dal Nord e dall’Est Europa: in particolare olandesi e polacchi, a cui si aggiungono anche israeliani. Gli acquirenti italiani arrivano principalmente dalle altre province lombarde. In media, il capitale investito in zona varia tra 150 e 200 mila euro per bilocali o trilocali con vista. Inserito tra i borghi più belli d’Italia, è apprezzato per il centro storico medievale ed è molto ricercato dai potenziali acquirenti. Un immobile da ristrutturare si vende in genere intorno a 800–1000 euro al mq, mentre una soluzione in buono stato si colloca mediamente sui 2000 euro al mq”.

“Il mercato delle case vacanza a Tremosine - racconta Raul Jonuzaj, affiliato Tecnocasa Gargnano - è trainato prevalentemente da acquirenti stranieri. La domanda si concentra in particolare su trilocali con vista lago; non mancano infine richieste per soluzioni indipendenti con valore superiore al milione di euro. Gli acquirenti italiani risultano in minoranza: acquistano anche a fini di investimento e provengono principalmente dalla Lombardia e dal Veneto. Prezzi di 2000 euro al mq per le soluzioni da ristrutturare o più distanti dal lago e 3500-4000 euro al mq per quelle ristrutturate o di nuova costruzione. Si conferma l’incremento delle compravendite da parte di acquirenti polacchi, con budget variabili da 150-200 mila euro fino a 400-500 mila euro”.

“Altro borgo della Lombardia - spiega Denis Milesi, collaboratore agenzia Tecnocasa Clusone - è Clusone dove la clientela proviene soprattutto dalla provincia di Milano, ma non mancano richieste dalle altre province lombarde e, più sporadicamente, dall’Europa settentrionale e orientale. Questi ultimi acquirenti apprezzano in particolare la vicinanza al lago d’Iseo e alle montagne di Castione della Presolana. La domanda si orienta prevalentemente verso bilocali e trilocali dal valore indicativo di 100 mila euro, preferibilmente dotati di box e spazi esterni e in buono stato di conservazione”.

“A Lovere in Lombardia negli ultimi anni - spiega Alessia Piffari, affiliata Tecnocasa Riva di Solto - si registra un aumento delle richieste d’acquisto da parte di stranieri, soprattutto dal Nord e dall’Est Europa: in particolare olandesi e polacchi, a cui si aggiungono anche israeliani. Gli acquirenti italiani arrivano principalmente dalle altre province lombarde. In media, il capitale investito in zona varia tra 150 e 200 mila euro per bilocali o trilocali con vista. Inserito tra i borghi più belli d’Italia, è apprezzato per il centro storico medievale ed è molto ricercato dai potenziali acquirenti. Un immobile da ristrutturare si vende in genere intorno a 800–1000 euro al mq, mentre una soluzione in buono stato si colloca mediamente sui 2000 euro al mq”.

“Il mercato delle case vacanza a Tremosine - racconta Raul Jonuzaj, affiliato Tecnocasa Gargnano - è trainato prevalentemente da acquirenti stranieri. La domanda si concentra in particolare su trilocali con vista lago; non mancano infine richieste per soluzioni indipendenti con valore superiore al milione di euro. Gli acquirenti italiani risultano in minoranza: acquistano anche a fini di investimento e provengono principalmente dalla Lombardia e dal Veneto. Prezzi di 2000 euro al mq per le soluzioni da ristrutturare o più distanti dal lago e 3500-4000 euro al mq per quelle ristrutturate o di nuova costruzione. Si conferma l’incremento delle compravendite da parte di acquirenti polacchi, con budget variabili da 150-200 mila euro fino a 400-500 mila euro”.

“Altro borgo della Lombardia - spiega Denis Milesi, collaboratore agenzia Tecnocasa Clusone - è Clusone dove la clientela proviene soprattutto dalla provincia di Milano, ma non mancano richieste dalle altre province lombarde e, più sporadicamente, dall’Europa settentrionale e orientale. Questi ultimi acquirenti apprezzano in particolare la vicinanza al lago d’Iseo e alle montagne di Castione della Presolana. La domanda si orienta prevalentemente verso bilocali e trilocali dal valore indicativo di 100 mila euro, preferibilmente dotati di box e spazi esterni e in buono stato di conservazione”.

Friuli Venezia Giulia

“Tra i borghi più belli d’Italia figura anche Palmanova in Friuli Venezia Giulia, la cui fortezza è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La maggior parte delle compravendite - riguarda Mattia Baccino, Affiliato Tecnocasa Palmanova - l’abitazione principale, ma non manca l’interesse di acquirenti provenienti dall’Europa dell’Est e dal Nord Europa. La domanda si concentra soprattutto su case indipendenti con giardino, utilizzate come punto di appoggio per visitare altre città del Friuli-Venezia Giulia o del Veneto. I prezzi delle soluzioni da ristrutturare sono particolarmente contenuti e si aggirano intorno a 500-600 euro al mq. In genere, gli investimenti ammontano a 40-50 mila euro per immobili da ristrutturare”.

Liguria

“A Imperia - dice Valerio Sgrò, affiliato Tecnocasa Imperia -sono particolarmente ricercate anche le abitazioni del Parasio, borgo storico di Porto Maurizio situato su un promontorio panoramico. Qui i prezzi possono raggiungere 4000 euro al mq per le soluzioni con vista mare e terrazzo. Restano molto apprezzati anche Borgo Prino, antico borgo marinaro, Borgo Foce, Borgo Marina e Borgo Cappuccini. In queste località, una soluzione fronte mare da ristrutturare può raggiungere valori compresi tra 3000 e 3500 euro al mq, con punte di 4000–5000 € al mq per gli immobili ristrutturati”.

“A Taggia - illustra Giovanni Paternoster, affiliato Tecnocasa Taggia - gli acquirenti stranieri, in particolare quelli provenienti dal Nord Europa, prediligono le zone dell’entroterra, più appartate e tranquille. Tra le località più richieste figurano Castellaro, Montalto, Badalucco, Triora e Andagna: borghi antichi, spesso caratterizzati da case in pietra e apprezzati per la loro panoramicità. La domanda si orienta verso appartamenti, case indipendenti e terreni. Questi ultimi, spesso coltivati a uliveto, hanno prezzi medi intorno a 100 mila euro a ettaro”.

“A Vallecrosia- spiega Tania Gorelli, affiliata Tecnocasa Vallecrosia - una quota della domanda straniera è attratta soprattutto dai borghi medievali dell’entroterra, Apricale, Perinaldo e Dolceacqua sono i più richiesti, e dalle proprietà rustiche in collina. Si tratta prevalentemente di cittadini europei: non solo francesi, favoriti dalla vicinanza geografica, ma anche acquirenti provenienti dal Nord e dall’Est Europa, ai quali si sono aggiunte presenze da oltreoceano, in particolare dagli Stati Uniti”.

“Interesse - dettaglia Salvatore Spoto, affiliato Tecnocasa Finale Ligure -anche per Final Borgo e Noli dove si registra un incremento degli acquisti da parte di clientela straniera, attratta dalle opportunità sportive offerte dal territorio, in particolare la mountain bike nel Parco delle Manie e l’arrampicata sulle falesie circostanti. Questa domanda si orienta soprattutto verso abitazioni nell’entroterra, apprezzate per la maggiore tranquillità e per la possibilità di disporre di spazi esterni. Le abitazioni d’epoca all’interno delle mura di Final Borgo risultano particolarmente gradite agli acquirenti stranieri. Un buon usato costa intorno a 3500 euro al mq. Si vende a 4000 euro al mq nel borgo storico di Noli”.

Abruzzo

“Riscuote interesse anche Pescocostanzo - spiega Riccardo Mauthe, Affiliato Tecnocasa Roccaraso - il cui centro storico gli ha consentito di entrare a far parte dei borghi più belli d’Italia. Una soluzione ristrutturata può raggiungere 3500 euro al mq, mentre le nuove costruzioni si attestano intorno a 4000 euro al mq”.

Lazio

“Negli ultimi anni, nel comune di Veroli nel Lazio - spiega Gianni Roscioli, Consulente Tecnocasa - numerosi acquirenti stranieri, provenienti da Paesi come l’Australia e gli Stati Uniti, hanno scelto di acquistare una casa vacanza in questo affascinante borgo. Nel tempo si sono formate comunità inglesi e norvegesi, capaci di richiamare ulteriori compratori dai rispettivi Paesi d’origine. Spesso i nuovi proprietari trasformano gli immobili in bed and breakfast o case vacanza. Un immobile usato di buona qualità si può trovare a circa 1000 euro al mq. Alcune abitazioni presentano soffitti a volta dipinti o a cassettoni e strutture in pietra viva, caratteristiche particolarmente apprezzate dagli acquirenti stranieri. Un’altra area di particolare interesse in Ciociaria è la Valle di Comino. La zona beneficia della vicinanza al Parco Nazionale d’Abruzzo, al Lago di Posta Fibreno e ai campi da sci. Tra i centri più suggestivi figurano San Donato Val di Comino, Alvito, Casalvieri, Posta Fibreno, Atina, Picinisco e Fontechiari. I prezzi risultano accessibili e variano da 800 a 1000 € al mq per le proprietà in buone condizioni. La produzione del Cabernet di Atina e del Maturano ha richiamato potenziali acquirenti stranieri, giunti inizialmente come turisti e successivamente interessati all’acquisto di immobili. Arpino è al centro di un fenomeno che negli ultimi anni ha richiamato l’attenzione di amministratori, operatori immobiliari e residenti: un numero crescente di cittadini stranieri sceglie infatti di acquistare casa e trasferirsi nel borgo. Il fascino di Arpino nasce dall’incontro tra storia, cultura e qualità della vita. La ricchezza culturale, unita a prezzi immobiliari accessibili, ha reso Arpino una destinazione sempre più apprezzata da acquirenti provenienti soprattutto dal Regno Unito, dal Nord Europa, dagli Stati Uniti e da altri Paesi stranieri”.

“Anche i borghi storici di Orte e Soriano al Cimino, nella Tuscia - afferma Maurizio Castellani, consulente Tecnocasa - attirano l’interesse degli acquirenti stranieri grazie ai prezzi contenuti e al contesto storico in cui sono inseriti. Chi sceglie queste località vi trascorre generalmente alcuni mesi all’anno e acquista abitazioni medievali situate nei centri storici, con prezzi compresi tra 400 e 600 euro al mq. I valori più bassi riguardano le soluzioni che richiedono importanti interventi strutturali, come il rifacimento del tetto. Un immobile completamente ristrutturato può invece raggiungere 1200 euro al mq. Tra coloro che scelgono Orte si registrano cittadini americani e polacchi, oltre a investitori interessati alla realizzazione di case vacanza. A Soriano nel Cimino i prezzi sono ancora più bassi, di 100 euro al mq, per la posizione più defilata e per il fatto che non tutto il borgo è percorribile in auto”.

Campania

“Il centro storico di Castellabate, suggestivo borgo medievale che sorge in altura, nel Parco Nazionale del Cilento ed è riconosciuto patrimonio Unesco. In posizione panoramica sul mare - spiega Davide Mirabella, affiliato Tecnocasa Castellabate - ha prezzi intorno a 2000-2300 euro al mq: offre immobili d’epoca costruiti tra la fine dell’800 e il ’900, fino ad arrivare ai primi anni ’40–’50. Qui acquistano famiglie che prediligono la tranquillità alla movida della zona a ridosso della fascia mare e anche stranieri che apprezzano la vista panoramica, il fascino della storia e il pregio architettonico delle abitazioni”.

“Piace anche Albori - racconta Luca Peruzzini, affiliato Tecnocasa Vietri sul mare - i cui prezzi più bassi rispetto alla Marina di Vietri, intorno a 3000-3500 € al mq, consentono l’acquisto di una casa vacanza a chi ha un budget più contenuto. La richiesta di casa vacanza arriva da potenziali acquirenti della Campania, ma sono in aumento gli americani e i tedeschi che non riescono più ad accedere al mercato della vicina costiera amalfitana”.

Puglia

“A Polignano a Mare - afferma Maurizio Pazienza, affiliato Tecnocasa Polignano a Mare - la domanda è sostenuta soprattutto dagli acquirenti locali. È comunque in aumento la presenza di acquirenti polacchi e cecoslovacchi, orientati prevalentemente verso case indipendenti in campagna, immerse nella tranquillità e dotate di ampi terreni, generalmente compresi tra 4000 e 5000 metri quadrati. Gli investimenti si collocano in una fascia di prezzo tra 180 e 270 mila euro”.

“Conversano - spiega Roberto Capozzi, affiliato Tecnocasa Conversano - si trova nell’entroterra, tra Polignano e Monopoli, a breve distanza dal mare. La posizione tra due comuni a forte vocazione turistica, particolarmente richiesti per l’acquisto di case vacanza, ha reso nel tempo la cittadina una valida alternativa per chi dispone di un budget insufficiente per acquistare nelle località più note. A comprare una casa vacanza, per uso personale o per avviare una struttura ricettiva, sono soprattutto acquirenti della zona e, in parte, stranieri provenienti da Inghilterra, Svizzera e Germania. Sono particolarmente apprezzate le abitazioni situate nel borgo storico”.

Sardegna

“Castelsardo - racconta Simona Fois, affiliata Tecnocasa Castelsardo - grazie a una posizione strategica a nord dell’isola, tra gli aeroporti di Alghero e Olbia, la vicinanza a Porto Torres, e a prezzi mediamente più contenuti, mantiene elevata e costante la domanda di seconde case, alimentata soprattutto da acquirenti stranieri provenienti da Polonia, Cecoslovacchia, Francia e Ungheria. Gli acquirenti esteri mostrano una particolare preferenza per immobili nel borgo storico o nelle aree immediatamente limitrofe. La tipologia più ricercata è il trilocale, possibilmente dotato di spazio esterno, con valori compresi tra 80 e 120-130 mila euro. Castelsardo è annoverato tra i borghi più belli d’Italia e viene apprezzato anche per la posizione funzionale nel raggiungere Stintino, Santa Teresa di Gallura, Alghero e la Costa Smeralda. Quotazioni più contenute si rilevano nel borgo storico, dove si compra a 800-1000 euro al mq”.

Sicilia

“A San Vito Lo Capo, Cala Mazzo di Sciacca e Scopello - spiega Antonella d’Alcamo, responsabile Tecnorete San Vito lo Capo - si registra una buona domanda di case vacanza, soprattutto da parte di acquirenti residenti nel Nord Europa, in aumento, e nel Nord Italia. In queste località, una casa ristrutturata costa 3000 euro al mq, con punte di 5000 euro al mq per le ville singole di prestigio presenti a Scopello. A Castellammare del Golfo, un’abitazione ristrutturata si vende a 3000-3500 euro al mq. Prezzi più contenuti, pari a 2000 euro al mq, si riscontrano nel centro storico, dove acquistano spesso investitori interessati a realizzare case vacanza o B&B. A Fraginesi, invece, l’assenza di vincoli paesaggistici consente la costruzione di nuove abitazioni, vendute a 4000-5000 euro al mq”.