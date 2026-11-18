Lavori sul Coghinas 2, stop acqua di notte a Sassari e autobotti ad Alghero - Notizie

Dureranno sedici ore, dalle 8 alle 20, gli interventi di manutenzione straordinario sulla linea dell'acquedotto Coghinas 2 programmati dall'Enas, Ente acque della Sardegna, per giovedì 19 novembre. I lavori provocheranno il fermo degli impianti di potabilizzazione Abbanoa di Truncu Reale, che serve Sassari, Porto Torres e Stintino, e di Monte Agnese, al servizio di Alghero.A Sassari è prevista la chiusura notturna nelle zone servite dal serbatoio di via Milano. Per contenere i disagi in città Enas attiverà linee di approvvigionamento alternative dalla traversa La Crucca, uno sbarramento sul rio Mannu, che compenseranno in parte la sospensione del flusso dal Coghinas.Ad Alghero, dove lo stop sarà di 24 ore, saranno in funzione le autobotti, secondo il piano di distribuzione predisposto da Abbanoa tenendo conto delle scorte nei serbatoi, delle fonti alternative e dei tempi necessari a ripristinare i livelli negli impianti interessati.Nel dettaglio, a Sassari lo stop notturno dalle 21 di domani alle 8 di venerdì 20 novembre, riguarderà solo le seguenti zone: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari.Ad Alghero i disagi cominceranno dalle 8.30 di domani.Abbanoa conta di ripristinare l'operatività alla stessa ora del giorno successivo, una volta che Enas, durante la notte, riprenderà a rifornire di acqua grezza dal Coghinas il potabilizzatore di Monte Agnese. Le autobotti sosteranno: in via de Gasperi, via Corsica (La Pietraia) e piazzale della Pace dalle 8.30 sino al rientro dell'emergenza. Nelle borgate Fertilia di e Maristella l'erogazione dell'acqua sarà garantita, invece, dalle scorte presenti nei serbatoi locali.Nessun disservizio a Porto Torres, dove l'acqua arriverà dai pozzi di Li Pidriazzi, così come nel...

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